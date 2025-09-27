Thái Lan quyết chạy đua với thời gian, chặn hàng giá rẻ Trung Quốc trong 4 tháng

Ông cũng có kế hoạch tiếp tục chính sách trấn áp các nhà máy hoạt động bất hợp pháp, vốn được khởi xướng bởi người tiền nhiệm Ekanat Promphan.

“Chính phủ chỉ có 4 tháng, nên chúng tôi phải hành động nhanh để xử lý nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề kinh tế” - ông Thanakorn nói với báo giới khi nhậm chức hôm thứ Sáu 26/9.

Chính phủ của Thủ tướng Anutin Charnvirakul dự kiến trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội vào ngày 29–30/9, sau đó nhiệm kỳ chính thức bắt đầu. Thủ tướng đã cam kết sẽ điều hành trong thời gian ngắn trước khi giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử mới vào năm sau nhằm giúp giải quyết các vấn đề chính trị.

Trong giai đoạn 4 tháng này, một trong các ưu tiên của Bộ là xử lý vấn đề hàng nhập khẩu Trung Quốc tiếp tục tràn vào thị trường Thái Lan, ông Thanakorn cho biết.

Bộ Công nghiệp trước đó đã chỉ đạo Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) phối hợp với Cục Hải quan kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Theo TISI, hiện có 143 mặt hàng do Viện giám sát và được kiểm tra, chứng nhận nhằm bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Việc kiểm tra hàng hóa là công cụ của Bộ nhằm giảm nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng.

“Bộ đã thảo luận với Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan về các biện pháp mới để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước” - ông nói.

Ủy ban Thường trực về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng đã kiến nghị chính phủ bổ sung thêm các biện pháp, sử dụng Đạo luật Chống bán phá giá năm 1999 và Đạo luật Biện pháp tự vệ đối với nhập khẩu tăng năm 2007 để xử lý tốt hơn vấn đề hàng giá rẻ từ Trung Quốc.

Ông Thanakorn cũng cam kết tiếp tục chiến dịch trấn áp các nhà máy bất hợp pháp mà người tiền nhiệm Ekanat khởi xướng. Ông Ekanat đã lập ra đội “Sudsoi” để giải quyết vấn đề này. “Sudsoi”, có nghĩa là “đi tới cùng”, thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Bộ trong thực thi pháp luật và trừng phạt người vi phạm.