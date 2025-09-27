Chuyên gia thúc giục các nền kinh tế Châu Á đa dạng hóa để giảm phụ thuộc Mỹ

Xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Trong hội thảo trực tuyến do các cơ quan nghiên cứu của Nhật Bản và Indonesia đồng tổ chức hôm 26/9 với chủ đề “Trật tự kinh tế thế giới gián đoạn: Thuế quan đơn phương, WTO suy yếu, vũ khí hóa thương mại”, nhiều chuyên gia tham dự đã nêu ra hàng loạt yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng và triển khai các chính sách đa dạng hóa.

Jayant Menon - Nghiên cứu viên cao cấp Viện ISEAS-Yusof Ishak Singapore cho rằng các quốc gia châu Á, đặc biệt là những nước thuộc nam bán cầu, không nên bị ảnh hưởng quá mức bởi thương mại với Mỹ, vì Mỹ chỉ chiếm 15% thương mại toàn cầu. Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN suốt 16 năm qua, còn Mỹ đứng thứ hai.

Iman Pambagyo - Tổng cục trưởng Hợp tác và Đàm phán Thương mại Quốc tế Indonesia nhấn mạnh, vấn đề không phải chuyển từ 85% sang 15% thương mại hay ngược lại mà là “đa dạng hóa các kênh hợp tác”. “Tôi nghĩ việc phụ thuộc quá nhiều vào một hoặc hai nền kinh tế không phải là ý tưởng hay. Đã đến lúc chúng ta đa dạng hóa” - ông nói.

Quan chức Indonesia này cho biết ASEAN với tư cách một khối có thể tiếp cận các đối tác khác bên cạnh việc duy trì quan hệ “gần gũi” hiện có với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Ông đặc biệt nhắc tới Ấn Độ - quốc gia chưa tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

RCEP – hiện là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới – bao gồm 10 nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Một số nước và vùng lãnh thổ khác như Hong Kong, Chile, Sri Lanka và Bangladesh cũng bày tỏ quan tâm muốn gia nhập. Pambagyo gợi ý rằng RCEP - thành lập năm 2020 - có thể một lần nữa mời Ấn Độ tham gia.

Tổng cộng, các nước RCEP chiếm khoảng 30% dân số và 30% GDP toàn cầu.

Pambagyo nói rằng dù Mỹ là một phần quan trọng của thương mại toàn cầu, “lợi ích song phương dựa trên các quy tắc thương mại và đầu tư sẽ chi phối tương lai quan hệ thương mại của chúng ta”.

Ông cũng đề cập liên minh BRICS như một dấu hiệu cho thấy sự tái định hình trật tự kinh tế thế giới và nâng cao vai trò của Trung Quốc trong chuỗi kinh tế toàn cầu. “Chúng ta đang chứng kiến mô hình đa cực của kinh tế toàn cầu” - ông nói.

“Không phải chúng ta đang bước vào hỗn loạn kinh tế toàn cầu mà là sự tái cấu trúc trật tự kinh tế thế giới.”

Giáo sư Yasyuki Todo - Giáo sư Khoa học Chính trị và Kinh tế Đại học Waseda (Nhật Bản) cho biết đa dạng hóa thương mại cũng quan trọng với Nhật Bản: “Và rõ ràng, đa dạng hóa nên hướng đến những quốc gia đáng tin cậy” - ông nói khi đề cập các đối tác thương mại của ASEAN bên ngoài khối.

Ông mô tả mức độ thương mại giữa Nhật Bản và ASEAN, cũng như giữa Trung Quốc và ASEAN, cùng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ hai nền kinh tế này vào các nước ASEAN, đang có dấu hiệu trì trệ.

Ông Yasyuki đề xuất các quốc gia châu Á - dù dễ dàng tiếp tục dựa vào Trung Quốc - cũng nên sử dụng Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm Tạm thời Đa bên (MPIA) để bổ sung cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Hiện có 57 quốc gia tham gia MPIA - vốn là giải pháp tạm thời thay thế Cơ quan Phúc thẩm của WTO.

Ông cũng nhấn mạnh ngoài RCEP, các tổ chức như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đặc biệt quan trọng trong việc duy trì pháp quyền trong thương mại và đầu tư quốc tế.

Giảng viên cao cấp Trường Kinh tế và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhận định tương lai trật tự kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào quan hệ Mỹ – Trung: “Theo tôi, thuế quan được hiểu là một phần của quá trình tách rời rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc,” ông nói.

Ông Tuấn cho rằng khó khăn trong cải thiện thương mại và đầu tư nội khối ASEAN xuất phát từ đặc thù của một số nền kinh tế thành viên, cũng như tình trạng chậm trễ ở biên giới, hệ thống một cửa yếu và kết nối internet kém.



