Ông Trump đánh thuế nặng với đồ gỗ nội thất, ngành gỗ Việt Nam đứng trước thách thức mới

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Ảnh: TTXVN.

“Chúng tôi sẽ áp thuế 50% đối với toàn bộ tủ bếp, tủ lavabo phòng tắm và các sản phẩm liên quan, bắt đầu từ ngày 1/10/2025. Ngoài ra, chúng tôi sẽ áp thuế 30% với đồ nội thất bọc nệm” - ông Trump viết trên Truth Social tối thứ Năm 25/9.

Theo CNN, nhiều mức thuế mà ông Trump đã áp đặt trong thời gian qua đã đẩy giá đồ nội thất tăng đáng kể. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), giá đồ nội thất tháng trước cao hơn 4,7% so với tháng 8/2024. Riêng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tăng mạnh hơn – 9,5% trong vòng 12 tháng qua.

Giá đồ nội thất đã tăng vọt khi ông Trump nâng thuế đối với Trung Quốc và Việt Nam – hai nguồn nhập khẩu đồ nội thất lớn nhất. Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ, hai nước này năm ngoái xuất khẩu sang Mỹ khoảng 12 tỷ USD đồ nội thất và phụ kiện.

Trước các đợt thuế này, giá đồ nội thất đã giảm suốt hai năm rưỡi. Nhưng ông Trump nói hôm thứ Năm rằng các nhà sản xuất nước ngoài đã cung cấp quá nhiều hàng cho thị trường Mỹ, và việc áp thuế là cần thiết để khôi phục năng lực sản xuất trong nước.

“Lý do là do lượng hàng khổng lồ ‘tràn ngập’ vào Mỹ từ các nước khác,” ông Trump nói. “Đây là một hành vi rất không công bằng, nhưng chúng ta phải bảo vệ quy trình sản xuất trong nước vì an ninh quốc gia và nhiều lý do khác.”

Cũng trong ngày thứ Năm, ông Trump công bố mức thuế 25% đối với xe tải hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ, nhằm tạo “sân chơi bình đẳng” cho ngành sản xuất xe tải Mỹ, bắt đầu từ 1/10.

Tuy nhiên các mức thuế trước đó – gồm thuế 50% đối với thép, nhôm và đồng – đã khiến chi phí của các hãng xe tải Mỹ tăng đáng kể.



Hiện chưa rõ mức thuế 25% này sẽ áp dụng cho toàn bộ xe tải hạng nặng hay chỉ cho những xe không đáp ứng quy định của USMCA.

Ông Trump cũng đã đe dọa sẽ áp thêm thuế đối với gỗ xẻ, chip bán dẫn và các sản phẩm khác.

Xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam sang Mỹ

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tính chung 5 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam với giá trị 3,9 tỉ USD trong 5 tháng đầu năm 2025, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với xuất khẩu, Việt Nam cũng là nước tiêu thụ nhiều gỗ từ Mỹ. Cụ thể, năm 2024, Việt Nam xuất khẩu trên dưới 9 tỷ USD gỗ và các sản phẩm gỗ sang thị trường này thì ở chiều nhập khẩu, chúng ta nhập hơn 316 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ từ Mỹ vào Việt Nam. So với bình diện toàn thế giới, Việt Nam vẫn là nước tiêu thụ nhiều gỗ và sản phẩm gỗ từ Mỹ. Tuy nhiên mức thuế mới của ông Trump sẽ tác động lớn và đặt ra nhiều thách thức cho ngành gỗ xuất khẩu của Việt Nam.