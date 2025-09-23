Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh sau công bố khoản đầu tư khủng vào OpenAI

Trong thông báo hôm thứ Hai 22/9, Nvidia cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép OpenAI triển khai “ít nhất 10 gigawatt” năng lực tính toán từ hệ thống AI của hãng để huấn luyện và vận hành thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo tiếp theo của nhà sản xuất ChatGPT.

Theo công ty, giai đoạn đầu tiên sử dụng nền tảng Vera Rubin sắp ra mắt của Nvidia dự kiến đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2026.

Các ứng dụng AI hiện nay phần lớn được vận hành bởi hệ thống AI của Nvidia dựa trên GPU (bộ xử lý đồ họa) hay “chip AI” đặt tại các trung tâm dữ liệu từ xa trên khắp nước Mỹ.

“Đây là dự án hạ tầng AI lớn nhất trong lịch sử,” CEO Jensen Huang nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Hai.

“Hơn một thập kỷ qua, NVIDIA và OpenAI đã thúc đẩy nhau, từ siêu máy tính DGX đầu tiên cho đến đột phá ChatGPT,” ông Huang nói trong một tuyên bố khác.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 4%, chốt phiên ở mức 183,61 USD hôm thứ Hai, vượt đỉnh cũ hồi tháng Tám. Giá cổ phiếu giảm nhẹ trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Ba. Hãng sản xuất chip AI này hiện là công ty giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường trên 4 nghìn tỷ USD.

Thỏa thuận OpenAI - Nvidia là một dự án đầy tham vọng. Để so sánh, trung tâm dữ liệu AI khổng lồ 4 triệu foot vuông của Meta đang xây ở Louisiana dự kiến cung cấp khoảng 2 gigawatt công suất tính toán - tức chỉ bằng khoảng 1/5 mức mà OpenAI và Nvidia cam kết. Kế hoạch triển khai 10 gigawatt tương đương 4 đến 5 triệu GPU của Nvidia, theo phân tích của Angelo Zino (CFRA).

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh Nvidia mở rộng nhanh chóng đầu tư vào AI. Tuần trước, công ty đã mua cổ phần trị giá 5 tỷ USD ở Intel (INTC) trong khuôn khổ hợp tác sử dụng CPU của Intel trong hệ thống AI của Nvidia.

Hãng cũng công bố kế hoạch triển khai hàng chục nghìn chip AI trên khắp Vương quốc Anh và ký hợp đồng 6,3 tỷ USD với CoreWeave (CRWV), cam kết mua lại công suất tính toán chưa bán hết từ nhà vận hành trung tâm dữ liệu AI này.

“Dù vẫn có người lo ngại AI là một bong bóng, khoản đầu tư của Nvidia cho thấy nhu cầu hạ tầng AI là có thực và đang mở rộng,” Greg Halter - Giám đốc nghiên cứu của Carnegie Investment Counsel nhận xét.

Trong khi đó, OpenAI đang tìm cách đảm bảo thêm công suất trung tâm dữ liệu AI bất chấp lo ngại về khả năng tăng trưởng có lợi nhuận. Theo Wall Street Journal, công ty vừa ký hợp đồng 300 tỷ USD để mua sức mạnh tính toán từ Oracle (ORCL) trong 5 năm tới.

“Tuy thông báo này tích cực cho khả năng mở rộng của OpenAI, chúng tôi lo ngại NVDA đã trở thành ‘nhà đầu tư cuối cùng’, giải cứu các cam kết vượt quá khả năng của OpenAI,” Gil Luria - nhà phân tích tại DA Davidson - viết trong một ghi chú sau thông báo, đồng thời chỉ ra rằng “OpenAI đã thực hiện những cam kết vượt xa nguồn lực.”

Ông nhắc đến hợp đồng với Oracle, kế hoạch 100 tỷ USD để thuê máy chủ đám mây dự phòng trong 5 năm tới và cam kết 25 tỷ USD với CoreWeave.

“Chúng tôi muốn thấy nhiều nhà đầu tư truyền thống hơn cùng góp sức xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu khổng lồ này” - Luria nói thêm, và cho rằng “không lành mạnh khi nhà đầu tư duy nhất sẵn sàng tài trợ cho tham vọng của OpenAI ở quy mô này lại chính là nhà cung cấp chip - bên sẽ thu lại phần lớn khoản đầu tư dưới dạng bán chip.”

