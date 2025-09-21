Cơn địa chấn H-1B: Ông Trump tăng phí visa 100.000 USD cho lao động tay nghề cao, Silicon Valley rối loạn

Ông Trump tuyên bố nước Mỹ cần những người có tay nghề thực sự. Ảnh từ video.

Sắc lệnh của Trump cho rằng từ trước tới nay đã có “sự lạm dụng” chương trình này và quy định mới sẽ hạn chế nhập cảnh trừ khi khoản phí được thanh toán.

Những người chỉ trích từ lâu lập luận rằng visa H-1B làm suy yếu lực lượng lao động Mỹ, trong khi những người ủng hộ - bao gồm tỷ phú Elon Musk - cho rằng chương trình này cho phép Mỹ thu hút nhân tài hàng đầu từ khắp thế giới.

Trong một sắc lệnh khác, ông Trump thiết lập “thẻ vàng” mới để rút ngắn thời gian cấp visa cho một số đối tượng nhập cư đổi lại các khoản phí khởi điểm từ 1 triệu bảng Anh.

Sắc lệnh của Trump dự kiến có hiệu lực ngày 21/9. Nó chỉ áp dụng cho các đương đơn mới.

“Công ty phải quyết định… người này có đủ giá trị để trả cho chính phủ 100.000 USD mỗi năm hay không; nếu không thì nên thuê lao động Mỹ” - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói, đồng thời cho biết “Tất cả các công ty lớn đều ủng hộ.”

Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lên mạng xã hội nói rằng khoản phí 100.000 USD sẽ là khoản phí một lần.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson làm rõ với CBS News rằng khoản phí “không áp dụng với những ai đang có visa hiện tại” và “chỉ áp dụng cho những đương đơn tương lai trong đợt bốc thăm tháng 2/2026 hiện đang ở ngoài nước Mỹ. Nó không áp dụng với những người đã tham gia đợt bốc thăm 2025”.

“Tuyên bố này không ảnh hưởng đến khả năng đi lại của bất kỳ ai hiện đang có visa,” Jackson nói.

Kể từ năm 2004, số lượng hồ sơ H-1B bị giới hạn ở mức 85.000 mỗi năm. Cho đến nay, visa H-1B đi kèm các khoản phí hành chính khác nhau, tổng cộng khoảng 1.500 USD.

Dữ liệu từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho thấy số hồ sơ xin visa H-1B cho năm tài khóa tới giảm xuống còn khoảng 359.000 – mức thấp nhất trong 4 năm.

Người hưởng lợi lớn nhất của chương trình này trong năm tài khóa trước là Amazon, tiếp theo là các tập đoàn công nghệ Tata, Microsoft, Meta, Apple và Google, theo số liệu chính phủ.

Sillicon Valley rung chuông cảnh báo

Sắc lệnh về mức phí visa mới của Tổng thống Trump đã gây ra sự hoảng loạn, rối ren và tức giận lan rộng khi những lao động mang visa H-1B từ Ấn Độ và Trung Quốc buộc phải bỏ dở kế hoạch du lịch và vội vã quay lại Mỹ.

Các công ty công nghệ ở Sillicon Valley và ngân hàng đã gửi gấp các thông báo khẩn cho nhân viên, khuyên họ trở lại trước thời hạn 0h01 sáng Chủ Nhật 21/9 theo giờ miền Đông Mỹ (4h01 GMT) và yêu cầu họ không rời khỏi nước Mỹ.

Lo sợ không được quay lại sau khi quy định mới có hiệu lực, một số công dân Ấn Độ tại sân bay San Francisco cho biết họ đã cắt ngắn kỳ nghỉ. “Đây là tình huống chúng tôi phải chọn giữa gia đình và việc ở lại đây” - một kỹ sư tại tập đoàn công nghệ lớn nói. Người này cho biết vợ anh đang trên chuyến bay của Emirates từ San Francisco đi Dubai dự kiến khởi hành lúc 17h05 giờ địa phương (0h05 GMT) thứ Sáu.

Chuyến bay bị hoãn hơn 3 tiếng sau khi một số hành khách Ấn Độ nhận tin về lệnh mới hoặc thư khẩn từ công ty yêu cầu họ xuống máy bay, theo nguồn tin giấu tên. Ít nhất 5 người đã được cho xuống máy bay, kỹ sư này nói.

Vợ của kỹ sư này, cũng là người có visa H-1B, đã chọn về Ấn Độ chăm sóc mẹ ốm. “Thật bi kịch. Chúng tôi đã xây dựng cả cuộc sống ở đây” - anh nói.

Trên ứng dụng mạng xã hội Rednote của Trung Quốc, nhiều người mang visa H-1B chia sẻ trải nghiệm phải vội vã quay lại Mỹ - có trường hợp chỉ vài giờ sau khi vừa đặt chân đến Trung Quốc hay nước khác.

Một số người so sánh sự hoảng loạn này với trải nghiệm trong đại dịch COVID-19, khi họ cũng vội vã bay về Mỹ trước khi lệnh cấm đi lại có hiệu lực. “Tôi cảm thấy thất vọng, buồn bã và bực bội” - một phụ nữ dùng tên “Emily’s Life in NY” viết.

Các công ty như Microsoft, Amazon, Alphabet và Goldman Sachs nằm trong số những hãng đã gửi email khẩn cho nhân viên với khuyến cáo về việc đi lại.

Bước ngoặt của ông Trump với H-1B

Kể từ khi nhậm chức tháng 1, ông Trump đã bắt đầu siết chặt nhập cư trên diện rộng, bao gồm động thái hạn chế một số hình thức nhập cư hợp pháp. Động thái nhằm “tái cấu trúc” chương trình visa H-1B này là nỗ lực nổi bật nhất của chính quyền ông để thay đổi visa lao động tạm thời, nhấn mạnh điều mà các nhà phê bình cho là chương trình bảo hộ việc làm.

Đây là bước ngoặt so với lập trường trước đó của Trump khi ông từng đứng về phía Elon Musk trong tranh cãi công khai về việc sử dụng visa H-1B, khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ chương trình cho lao động công nghệ nước ngoài dù một số người ủng hộ ông phản đối.

ăQuan chức chính quyền Trump cho rằng visa này cho phép các công ty kìm lương, còn việc hạn chế sẽ mở thêm việc làm cho lao động công nghệ Mỹ. Những người ủng hộ chương trình lập luận rằng nó mang đến nguồn nhân lực trình độ cao cần thiết để lấp khoảng trống nhân tài và giúp các công ty cạnh tranh.

