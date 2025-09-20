Tỷ phú Ellison sẽ trở thành “ông trùm” truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ
V.N (Theo RT, NYT)
20/09/2025 8:16 PM (GMT+7)
Một trong những người giàu nhất thế giới và là bạn của Tổng thống Trump - tỷ phú Larry Ellison - đồng sáng lập, Giám đốc Công nghệ (CTO) kiêm Chủ tịch HĐQT Oracle đang mở rộng ảnh hưởng tại Hollywood và giới truyền thông lớn, tờ New York Times cho biết.
Trong bài bình luận tuần qua, tờ NYT bày tỏ lo ngại rằng một trong những người giàu nhất thế giới, đồng thời là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đang chuẩn bị kiểm soát các tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ.
Người sáng lập Oracle hiện nắm cổ phần lớn ở CBS và Paramount thông qua Skydance Media của con trai ông, David Ellison. Tháng trước, Skydance hoàn tất thương vụ sáp nhập trị giá 8,4 tỷ USD với Paramount, tạo thành Paramount Skydance Corporation.
Ngay sau vụ sáp nhập, Paramount Skydance đã ký hợp đồng 7 năm trị giá 7,7 tỷ USD để phát sóng và phát trực tuyến các sự kiện của Ultimate Fighting Championship (UFC). Giám đốc điều hành UFC Dana White - người ủng hộ ông Trump lâu năm, đã phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm 2024.
“Hiệu ứng từ nước cờ của ông Ellison có thể quan trọng không kém, thậm chí lớn hơn cả những gì đã xảy ra một thế hệ trước khi Rupert Murdoch tạo ra Fox News, góp phần làm gia tăng chia rẽ chính trị” - NYT viết.
Theo NYT, bước tiến vào Hollywood và giới truyền thông lớn của Ellison có thể vượt xa các tỷ phú công nghệ khác. Kế hoạch còn bao gồm tham gia một liên minh với Oracle và Andreessen Horowitz để nắm cổ phần lớn trong TikTok trong một thỏa thuận do Trump hậu thuẫn.
Nhà Ellison cũng được cho là chuẩn bị đề nghị mua toàn bộ bằng tiền mặt lên tới 80 tỷ USD với Warner Bros. Discovery - công ty sở hữu các kênh truyền hình CNN, HBO và xưởng phim Warner Bros. Studios.
NYT cho rằng Ellison có thể sớm kiểm soát “một nền tảng mạng xã hội quyền lực, một hãng phim Hollywood biểu tượng và một trong những dịch vụ phát trực tuyến nội dung lớn nhất”, cùng hai trong số các hãng tin hàng đầu nước Mỹ, qua đó trở thành “đồng minh truyền thông cực kỳ quyền lực” của ông Trump.
Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định phần lớn các hãng truyền thông chính thống, trong đó có NYT, thiên tả và có định kiến với phe bảo thủ, đồng thời cáo buộc họ tung tin sai lệch nhằm phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Ngày 20/9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2026
Từ 8 giờ ngày 20/9, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé tàu Tết rộng rãi trên tất cả các kênh bán vé như bán trực tiếp tại ga, qua website… Theo đó, mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.
Kinh tế toàn cầu kiên cường vượt hàng loạt cú sốc từ ông Trump
Trong tám tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung ra hàng loạt cú sốc dồn dập đối với trật tự kinh tế toàn cầu: Từ áp thuế, can thiệp vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho tới manh nha hình thức “chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểu Mỹ”.
Kinh tế toàn cầu tạm thời đứng vững trước các cú sốc thuế của ông Trump
Các mối đe dọa đối với trật tự kinh tế toàn cầu đã đến dồn dập trong tám tháng đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Donald Trump – từ cú sốc thuế quan khổng lồ cho đến cuộc chiến giành quyền kiểm soát Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và thậm chí cả một hình thức mới nổi của chủ nghĩa tư bản nhà nước Mỹ.
NHNN thử nghiệm cho vay ngang hàng tối đa 100 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định mỗi khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng tại một công ty cho vay ngang hàng trong thời gian thử nghiệm.
Doanh nhân Đài Loan biến thân chuối thành vải và da thuần chay
Doanh nhân Nelson Yang đang tìm về lịch sử Đài Loan để biến cây chuối bình dị thành một loại sợi dệt bền vững bất ngờ.
Ông Trump “tấn công” Fed làm tổn hại nghiêm trọng đồng USD, đẩy giá vàng lên cao ngất
Theo các phân tích mới từ Deutsche Bank và Convera, những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang làm suy yếu nghiêm trọng đồng USD, buộc nhà đầu tư phải phòng ngừa rủi ro và đẩy giá vàng lên cao kỷ lục.