Tỷ phú Ellison sẽ trở thành “ông trùm” truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ

Trong bài bình luận tuần qua, tờ NYT bày tỏ lo ngại rằng một trong những người giàu nhất thế giới, đồng thời là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đang chuẩn bị kiểm soát các tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ.

Người sáng lập Oracle hiện nắm cổ phần lớn ở CBS và Paramount thông qua Skydance Media của con trai ông, David Ellison. Tháng trước, Skydance hoàn tất thương vụ sáp nhập trị giá 8,4 tỷ USD với Paramount, tạo thành Paramount Skydance Corporation.

Ngay sau vụ sáp nhập, Paramount Skydance đã ký hợp đồng 7 năm trị giá 7,7 tỷ USD để phát sóng và phát trực tuyến các sự kiện của Ultimate Fighting Championship (UFC). Giám đốc điều hành UFC Dana White - người ủng hộ ông Trump lâu năm, đã phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm 2024.

“Hiệu ứng từ nước cờ của ông Ellison có thể quan trọng không kém, thậm chí lớn hơn cả những gì đã xảy ra một thế hệ trước khi Rupert Murdoch tạo ra Fox News, góp phần làm gia tăng chia rẽ chính trị” - NYT viết.

Theo NYT, bước tiến vào Hollywood và giới truyền thông lớn của Ellison có thể vượt xa các tỷ phú công nghệ khác. Kế hoạch còn bao gồm tham gia một liên minh với Oracle và Andreessen Horowitz để nắm cổ phần lớn trong TikTok trong một thỏa thuận do Trump hậu thuẫn.

Nhà Ellison cũng được cho là chuẩn bị đề nghị mua toàn bộ bằng tiền mặt lên tới 80 tỷ USD với Warner Bros. Discovery - công ty sở hữu các kênh truyền hình CNN, HBO và xưởng phim Warner Bros. Studios.

NYT cho rằng Ellison có thể sớm kiểm soát “một nền tảng mạng xã hội quyền lực, một hãng phim Hollywood biểu tượng và một trong những dịch vụ phát trực tuyến nội dung lớn nhất”, cùng hai trong số các hãng tin hàng đầu nước Mỹ, qua đó trở thành “đồng minh truyền thông cực kỳ quyền lực” của ông Trump.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định phần lớn các hãng truyền thông chính thống, trong đó có NYT, thiên tả và có định kiến với phe bảo thủ, đồng thời cáo buộc họ tung tin sai lệch nhằm phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông.