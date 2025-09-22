Việt Nam vượt Thái Lan hút khách Trung Quốc, Bangkok gấp rút tung chiến dịch lấy lại niềm tin

Du khách Trung Quốc ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Xinhua.

“Đương nhiên, việc khôi phục niềm tin vào sự an toàn ở Thái Lan sẽ cần thời gian” - ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội các hãng lữ hành Thái (ATTA) nói.

ATTA dự báo năm 2025 lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan sẽ tiếp tục ở mức thấp, chịu áp lực từ lo ngại về an toàn và chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa của Bắc Kinh nhằm kích thích kinh tế.

Tuy nhiên, nhìn xa hơn, triển vọng lại tươi sáng. Trong số 1,4 tỷ dân Trung Quốc hiện nay, đã có hơn 400 triệu người được coi là tầng lớp trung lưu. Thủ tướng Trung Quốc dự đoán đến năm 2035 con số này sẽ tăng gấp đôi lên 800 triệu người.

“Khi tầng lớp trung lưu mở rộng, du lịch sẽ phát triển – vì du lịch là một phong cách sống của tầng lớp trung lưu ở mọi nơi,” ông Adith giải thích.

Ông cho biết hiện khách Trung Quốc trung bình đi du lịch nước ngoài 5 lần/năm, so với 13 lần của người Hồng Kông, 14 lần của người Singapore, 9 lần của người Đài Loan và 3,5 lần của người Thái. Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng và cơ hội lớn cho Thái Lan.

Dù có ý kiến cho rằng “thời kỳ 10 triệu khách Trung Quốc mỗi năm” đã qua, ông Adith vẫn tin Thái Lan có thể đón 15–20 triệu khách/năm, dựa trên lợi thế là điểm đến tầm trung, chỉ cách Trung Quốc tối đa 5 giờ bay.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tăng cao ở Thái Lan - hiện là cao nhất ASEAN - đang đặt ra thách thức. Đồng baht mạnh lên so với nhân dân tệ khiến Thái Lan đắt hơn 20% đối với khách Trung Quốc so với năm ngoái.

“Khi baht tăng 20% so với nhân dân tệ, làm sao chúng ta không mất thị phần vào tay Việt Nam? Việt Nam đang đưa ra các điểm đến mới và xây dựng hạ tầng ở năm thành phố lớn - Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc - nơi thời gian di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố dưới 30 phút. Ở Thái Lan, chỉ Bangkok mới có được sự thuận tiện này” - ông Adith nói.

Khách Trung Quốc giảm 35% trong 8 tháng đầu năm

Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Thống đốc phụ trách thị trường châu Á và Nam Thái Bình Dương của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm chủ yếu từ các thị trường gần.

Khách Trung Quốc giảm khoảng 35% so với cùng kỳ, trong khi Hàn Quốc, Hồng Kông và một số nước ASEAN cũng ghi nhận giảm. Ngược lại, các thị trường tăng trưởng mạnh gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia.

“Nguyên nhân lượng khách Trung Quốc giảm năm nay là do lo ngại về hình ảnh an toàn, mà các cơ quan chính phủ đang nỗ lực khắc phục, cùng với thay đổi trong cấu trúc du lịch Trung Quốc, khi nhiều người ưa thích đi tự túc hơn,” bà Pattaraanong nói. Bà cho biết Thái Lan coi trọng cả khách chi tiêu cao và cả nhóm khách đi theo tour, vì số lượng vẫn rất quan trọng để duy trì chuỗi cung ứng du lịch.

Chiến dịch khôi phục hình ảnh du lịch Thái Lan

Để ứng phó, TAT đã khởi động chiến dịch “Trusted Thailand” (Thái Lan đáng tin cậy), giới thiệu biểu tượng chứng nhận cho các doanh nghiệp du lịch. Đăng ký mở từ tháng 9 qua trang www.tourismthailand.org/trustedthailand, cho phép du khách dễ dàng truy cập danh sách các cơ sở đạt chuẩn an toàn.

TAT cũng triển khai chiến dịch “Tháng Nihao” (Tháng Xin chào) tại Quảng Châu ngày 15/9, kết hợp với Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc 1/10. Các hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh Thái Lan và kích thích quyết định du lịch trong mùa cao điểm.

Các chương trình hợp tác với các nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Trung Quốc sẽ quảng bá gói du lịch Thái, trong khi chương trình “Chinese Passport Privilege” (Ưu đãi hộ chiếu Trung Quốc) cung cấp ưu đãi độc quyền và quà tặng tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, spa và dịch vụ du lịch từ 20/9 đến 31/12/2025.