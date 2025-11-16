Sushi bị “soán ngôi”: Cơn sốt mì ramen chưa từng có lan rộng khắp Nhật Bản





Theo một công ty nghiên cứu tín dụng, thị trường nhà hàng ramen đã đạt mức kỷ lục khoảng 790 tỷ yen trong năm tài chính vừa qua – lớn hơn 60% so với 10 năm trước.

Động lực chính của sự bùng nổ này đến từ lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản ngày càng tăng.

Vào một buổi trưa giữa tháng 10 tại khu Shibuya, Tokyo, 7 du khách Mỹ hào hứng bàn tán xem sẽ chọn loại ramen nào. Họ đứng trước một quán miso ramen – điểm dừng trong tour “Tokyo Ramen Tours” do một công ty du lịch Nhật tổ chức.

Tour này ghé ba nhà hàng trong vòng ba giờ, cho phép du khách nếm thử sáu bát ramen nhỏ để so sánh hương vị.

Khi hướng dẫn viên Nhật Bản (giải thích bằng tiếng Anh) dặn họ nêm thêm cải takana tùy khẩu vị, nhóm du khách lập tức bắt đầu thưởng thức mì.

Một người tham gia 68 tuổi, sống tại Washington và thường lái xe hơn một giờ chỉ để ăn ramen, cho biết họ rất hài lòng, và nhận xét rằng hầu như mọi nhà hàng ở Nhật đều “chuẩn bài” và đa dạng hương vị.

Dù mức giá tour lên tới 20.000 yen mỗi người, ban tổ chức cho biết họ nhận được yêu cầu từ hàng nghìn du khách nước ngoài mỗi năm.

Sushi bị “truất ngôi”

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), lượng khách quốc tế tới Nhật trong năm 2024 đã đạt mức kỷ lục 36,9 triệu người.

Năm 2025, chỉ tính đến tháng 9, đã có 31,7 triệu lượt khách – cho thấy khả năng lập kỷ lục mới.

Nhưng chính ramen mới là món ăn chinh phục làn sóng du khách, “vượt mặt” biểu tượng ẩm thực Nhật Bản lâu nay là Sushi.

Theo khảo sát của Cơ quan Du lịch Nhật Bản về mức chi tiêu của du khách năm 2024, 18,9% người được hỏi cho biết ramen mang lại “trải nghiệm ẩm thực thỏa mãn nhất”, xếp sau các món thịt nhưng vượt sushi 4,4 điểm phần trăm.

“Là một trải nghiệm ẩm thực mang dấu ấn Nhật Bản, ramen có mức độ nhận diện mạnh ở nước ngoài. Việc ăn ramen tại chính Nhật Bản giờ như một biểu tượng địa vị”, ông Daisuke Iijima, Phó trưởng bộ phận quản lý thông tin tại Teikoku Databank, nhận định.

Công ty này ước tính thị trường ramen đã đạt mức kỷ lục 790 tỷ yen trong năm tài chính trước.

“Theo chúng tôi, làn sóng các chuỗi nhà hàng mới tham gia thị trường để tận dụng độ phổ biến của ramen cũng rất nổi bật. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng”, ông nói.

Dù nhiều du khách được cho là tìm quán ăn qua mạng xã hội, các sách hướng dẫn truyền thống vẫn là một kênh quan trọng để tìm địa điểm nổi tiếng.

Từ năm 2015, đã có 246 quán ramen nhận danh hiệu Bib Gourmand – giải thưởng dành cho các nhà hàng có đồ ăn chất lượng cao với giá hợp lý – trong Michelin Guide Tokyo.

Một trong số đó là Ginza Hachigou, mở cửa năm 2018 tại quận Chuo, Tokyo. Một nửa khách của nhà hàng là người nước ngoài đến từ châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á.

Món nổi bật nhất ở đây là “ravioli gourmandise chuka soba” – giá 2.200 yen, gồm hoành thánh bọc nhân nấm truffle và gan ngỗng. Nhà hàng chỉ phục vụ 30 suất mỗi ngày và thường bán hết trước đầu giờ chiều.