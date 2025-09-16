Việt Nam soán ngôi Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu khu vực của du khách Trung Quốc

Mùa hè này, Hu Jia và gia đình đã quyết định bỏ qua những bãi biển nổi tiếng và những ngôi đền nguy nga tráng lệ của Thái Lan - nơi chỉ cách nhà cô ở tỉnh Tứ Xuyên một chuyến bay ngắn. Thay vào đó, cô đặt chuyến đi hai tuần đến Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lo ngại về an ninh của Thái Lan.

“Việt Nam có nét quyến rũ riêng biệt” - Hu, 33 tuổi chia sẻ. “Tôi thực sự yêu thích những nơi mang lại cảm giác tự nhiên và hoang sơ. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại”.

Hu và gia đình cô nằm trong làn sóng 3,5 triệu lượt khách mới từ Trung Quốc, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam đạt kỷ lục trong năm nay và giúp Việt Nam soán ngôi Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu khu vực cho du khách đại lục.

Nỗi lo về các trung tâm lừa đảo và vụ bắt cóc một diễn viên Trung Quốc nổi tiếng hồi tháng 1 đã khiến du khách tránh xa Thái Lan, lượng khách đến từ Trung Quốc giảm mạnh khoảng 35% trong năm nay.

Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á, phần lớn gây thiệt hại cho quốc gia du lịch khổng lồ trong khu vực là Thái Lan.

Theo China Trading Desk, đơn vị theo dõi du lịch và chi tiêu thẻ tín dụng của người Trung Quốc, việc chuyển hướng này có thể đồng nghĩa với việc Thái Lan mất 3,5 tỷ USD doanh thu, giờ đây con số này sẽ chảy vào túi Việt Nam và các nước láng giềng khác. Động lực của sự thay đổi này là làn sóng du khách Trung Quốc tự túc mới, báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong sở thích của thị trường du lịch lớn nhất thế giới.

“Đối với nhóm du khách Trung Quốc mới này, Việt Nam mang đến những điều mới mẻ” - Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành của China Trading Desk, cho biết. “Nhiều du khách cảm thấy Việt Nam có phần khác biệt, chân thực hơn”.

Nhu cầu lớn của du khách Trung Quốc

Việt Nam đã ghi nhận kỷ lục gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến thăm trong năm nay, trong đó du khách từ Trung Quốc - thị trường nguồn lớn nhất - tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 8.

Malaysia cũng chứng kiến lượng du khách từ Trung Quốc đại lục tăng 35% trong nửa đầu năm, với công suất ghế trên các chuyến bay từ Trung Quốc tăng gần 50%.

Ông Shaharuddin Saaid, giám đốc điều hành Hiệp hội Chủ sở hữu Khách sạn Malaysia, cho biết việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, cùng với đồng ringgit yếu hơn, dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều du khách Trung Quốc đến Malaysia. Ông cho biết hiện tại, các khách sạn đang báo cáo nhu cầu mạnh hơn và công suất phòng cao hơn so với một năm trước.



Chính phủ Việt Nam và các công ty du lịch tư nhân đang tập trung thu hút thêm khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc. Ví dụ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh, giáp biên giới Trung Quốc, đã phối hợp với các doanh nghiệp để phát triển các lễ hội dù lượn và khinh khí cầu nhằm thu hút du khách lưu trú lâu hơn.

Một số người đang từ bỏ hình thức du lịch giá rẻ thuê bao trước đại dịch và họ ngày càng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn.

Hava Travel, một công ty lữ hành tại các thành phố biển Đà Nẵng và Nha Trang, đã chuyển hướng từ khách du lịch tiết kiệm sang khách du lịch cao cấp. Chỉ riêng trong tháng 8, công ty đã phục vụ khoảng 2.000 khách hàng tìm kiếm trải nghiệm được quản lý chuyên nghiệp, tăng 20% so với đầu năm. Công ty cho biết du khách Trung Quốc của họ sẵn sàng trả giá cao hơn.

Ông Lương Phú Hải, giám đốc tiếp thị và bán hàng của khách sạn Accor SA, cho biết tại Khách sạn Mercure Nha Trang Beach, gần một nửa số phòng thường xuyên được du khách Trung Quốc đặt.

Du khách Trung Quốc tới việt Nam rất thích ẩm thực với hải sản tươi sống, những doanh nhân đến đây ngoài làm việc còn chơi golf và đánh bạc ở một số khu nghỉ dưỡng sang trọng được quy định.



Chi tiêu này đang thúc đẩy doanh số bán lẻ du lịch của Việt Nam, tăng vọt khoảng 51% trong năm nay tính đến tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, theo công ty phân tích thị trường BMI. Các nhà phân tích của BMI dự đoán Việt Nam sẽ thu hút kỷ lục 22,6 triệu lượt khách trong năm nay, vượt qua mức cao nhất năm 2019 là 18 triệu lượt khách.

Tâm trạng ngược lại cho Thái Lan

Nhưng trong khi Việt Nam đang ăn mừng, tâm trạng ở Thái Lan lại hoàn toàn khác. Trong 8 tháng đầu năm 2025, công suất ghế một chiều trên các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 5,1 triệu, theo số liệu phân tích chuyến bay của Cirium.

Mặc dù du khách từ đại lục vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan, nhưng sự sụt giảm số lượng du khách nước ngoài đã góp phần làm giảm 7% tổng lượng du khách quốc tế trong tháng 8, bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các thị trường khác như châu Âu và Hoa Kỳ. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo doanh thu khách sạn Thái Lan sẽ giảm 4,5% vào năm 2025, do công suất phòng giảm.

Vụ bắt cóc và giải cứu nam diễn viên người Trung Quốc Vương Hưng , người bị dụ dỗ đến Thái Lan và bị buôn bán sang Myanmar bởi một băng nhóm lừa đảo trực tuyến, vẫn tiếp tục khiến du khách Trung Quốc e ngại.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho biết: "Chúng tôi đã làm rất kém trong việc tuyên truyền về việc chính phủ đã trấn áp các vụ lừa đảo qua tổng đài và tăng cường an ninh".

Thái Lan cũng đang mất dần danh tiếng về giá trị du lịch. Du khách đại lục phàn nàn trên mạng xã hội về việc giá khách sạn, đồ ăn và taxi tăng cao sau đại dịch

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng về sự phục hồi trong mùa đông sắp tới, theo truyền thống là thời kỳ cao điểm du lịch của Thái Lan.