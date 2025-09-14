Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ dự báo giá vàng tăng mạnh cuối năm
V.N (Theo Reuters)
14/09/2025 1:32 PM (GMT+7)
Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng thêm 300 USD lên 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2025 và thêm 200 USD lên 3.900 USD vào giữa năm 2026, với lý do dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu do cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị.
Trong dự báo công bố hôm 12/9, Ngân hàng Thụy Sĩ này cũng điều chỉnh dự báo về lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ, dự kiến sẽ vượt 3.900 tấn vào cuối năm 2025, tiến sát kỷ lục 3.915 tấn thiết lập hồi tháng 10/2020.
“Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực với vàng và tiếp tục nắm giữ kim loại quý này trong phân bổ tài sản toàn cầu. Ngoài ra, phân tích của chúng tôi cho thấy tỷ trọng phân bổ trung bình một chữ số cho vàng là tối ưu” - UBS cho biết trong một báo cáo.
Ngân hàng này nhấn mạnh những lo ngại địa chính trị và khác biệt chính sách giữa chính quyền Mỹ với FED là các yếu tố then chốt nâng sức hấp dẫn của vàng, cùng với quan điểm ủng hộ lãi suất thấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
UBS dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng mạnh ở mức khoảng 900–950 tấn trong năm nay, chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục hơn 1.000 tấn của năm ngoái.
“Rủi ro chính đối với vàng là nếu FED buộc phải tăng lãi suất do lạm phát vượt kỳ vọng” - UBS cho biết thêm.
UBS là ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính của Thụy Sĩ, có trụ sở tại Thụy Sĩ. Đây là ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ và một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, Commerzbank nâng dự báo giá vàng lên 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2026, so với mức dự báo trước đó là 3.600 USD. Ngân hàng này hiện kỳ vọng FED sẽ cắt giảm tổng cộng 200 điểm cơ bản lãi suất vào cuối năm sau, nhiều hơn 50 điểm cơ bản so với dự báo trước.
Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị, và có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục 3.673,95 USD hôm thứ Ba và tăng hơn 39% từ đầu năm tới nay.
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ dự báo giá vàng tăng mạnh cuối năm
