ETF ồ ạt gom vàng, FED được kỳ vọng hạ lãi suất, giá vàng liệu có diễn biến bất ngờ cuối tuần?
V.N (Theo Bloomberg)
12/09/2025 5:03 PM (GMT+7)
Giá vàng hướng tới tuần tăng thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp hạ lãi suất, cùng lúc dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF bảo chứng vàng.
Giá vàng giao ngay vượt 3.650 USD/ounce, tăng gần 2% trong tuần này sau khi lập kỷ lục vào phiên thứ Ba. Bạc thường biến động cùng vàng, cũng vượt 42 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 2011. Dữ liệu công bố hôm thứ Năm 11/9 cho thấy lạm phát Mỹ tháng 8 tăng đúng dự báo, giúp Fed có dư địa giảm chi phí vay sau chuỗi số liệu yếu từ thị trường lao động.
Giới giao dịch đã định giá ít nhất một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp Fed tuần tới, và có thể thêm hai đợt nữa vào cuối năm. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong tuần này. Chi phí vay thấp hơn, lợi suất giảm và đồng USD yếu đi thường có lợi cho kim loại quý.
Vàng đã tăng gần 40% từ đầu năm, trở thành một trong những hàng hóa tăng giá mạnh nhất, vượt các chỉ số thị trường khác như S&P 500. Đà tăng được hỗ trợ bởi mua vào của ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và dòng vốn ETF. Ngoài việc lập kỷ lục danh nghĩa tuần này, vàng còn vượt cả mức đỉnh đã điều chỉnh theo lạm phát lập cách đây hơn 45 năm.
Tuy nhiên, với mức tăng gấp đôi trong 3 năm qua, “chiến lược mua và giữ ngày càng rủi ro ở mức giá hiện nay” - chuyên gia Priyanka Sachdeva của Phillip Nova Pte nhận định. “Nhà đầu tư có xu hướng giao dịch theo tin tức và động lượng hơn là cam kết dài hạn, nghĩa là giá sẽ biến động mạnh nhưng không theo một chiều”.
Bà cho biết bạc có thể hưởng lợi khi nhà đầu tư tìm điểm vào rẻ hơn để tham gia đợt tăng giá kim loại quý.
Các ETF bảo chứng vàng đã tăng thêm gần 25 tấn chỉ trong tuần này, theo số liệu của Bloomberg.
Giá vàng cũng được hỗ trợ nhờ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng lên Fed. Hôm thứ Năm, ông yêu cầu tòa phúc thẩm tạm dừng phán quyết chặn kế hoạch cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận thế chấp. Chính quyền đề nghị có phán quyết trước thứ Hai - một ngày trước khi Fed bắt đầu họp tháng 9.
Lúc 12 giờ 46 tại Singapore, giá vàng giao dịch cao hơn 0,6% ở mức 3.654,38 USD/ounce. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot nhích lên, nhưng vẫn hướng tới mức giảm 0,3% trong tuần. Palladium tiến tới tuần tăng gần 8%, trong khi bạch kim nhích lên gần 1.400 USD/ounce.
Tại châu Á, hộ gia đình Thái Lan dự kiến mua vàng năm thứ 5 liên tiếp khi đồng nội tệ tăng giá giúp vàng trở nên dễ mua hơn - một yếu tố khiến ngân hàng trung ương khó kiềm chế ảnh hưởng của kim loại này tới đồng baht.
