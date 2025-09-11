Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong vài giờ, người thay thế rất đặc biệt





Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong vài giờ. Ảnh: GI.

Oracle ghi nhận nhu cầu tăng vọt về năng lực trung tâm dữ liệu từ các khách hàng AI, đẩy cổ phiếu tăng vọt. Cổ phiếu tăng tới 43% trước khi chốt phiên tăng khoảng 36% hôm thứ Tư; đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ năm 1992.

Ellison là cổ đông cá nhân lớn nhất của Oracle. Khoản tăng tài sản ròng này giúp ông trở thành người giàu nhất thế giới trong vài giờ hôm thứ Tư, tạm thời vượt qua tài sản của Musk.

Nhưng khi thị trường đóng cửa hôm thứ Tư, tài sản ròng của Musk đạt 384,2 tỷ USD, nhiều hơn Ellison 1 tỷ USD.

CEO Oracle Safra Catz thông báo tối thứ Ba sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa rằng công ty đã ký 4 hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với khách hàng trong quý này, và bà dự đoán sẽ ký thêm nhiều hợp đồng nữa trong các tháng tới.

Triển vọng bùng nổ này xuất phát từ việc Oracle nổi lên như nhà cung cấp hạ tầng then chốt phục vụ nhu cầu khổng lồ về sức mạnh tính toán của các công ty AI - mảng kinh doanh cốt lõi của Oracle với dịch vụ điện toán đám mây và phần mềm cơ sở dữ liệu. Tháng 7 vừa qua, Oracle công bố thỏa thuận cung cấp cho công ty mẹ ChatGPT – OpenAI – 4,5 gigawatt điện để vận hành phần mềm AI.

“Chúng ta sẽ còn nhắc đến báo cáo này lâu dài” - nhà phân tích Ben Reitzes của Melius Research viết trong báo cáo cho nhà đầu tư hôm thứ Tư. Ông gọi lượng đơn đặt hàng trị giá 455 tỷ USD cho dịch vụ AI của Oracle là “đáng kinh ngạc”.

Ellison tạm thời giành danh hiệu người giàu nhất thế giới nhờ mức tăng giá cổ phiếu phi thường. Đà tăng này cực kỳ hiếm với một công ty có giá trị thị trường khổng lồ.

Cổ phiếu Oracle lập kỷ lục hôm thứ Tư. Giá trị vốn hóa thị trường của Oracle tăng khoảng 244 tỷ USD lên khoảng 922 tỷ USD. Oracle nhảy từ vị trí công ty giá trị lớn thứ 13 trong S&P 500 lên thứ 10, vượt Eli Lilly (LLY), Walmart (WMT) và JPMorgan Chase (JPM).

Tài sản của Ellison đã tăng tối đa tới 101 tỷ USD trước khi chốt ở mức tăng khoảng 89 tỷ USD. Bloomberg lưu ý đây là “mức tăng tài sản trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận” trong chỉ số của họ.

Larry Ellison tại một sự kiện ở Nhà Trắng hồi đầu năm. Ảnh: GI.

Khi Oracle trở thành “cường quốc” công nghệ AI, công ty đã được hưởng lợi từ làn sóng công nghệ đưa Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới với định giá hơn 4.000 tỷ USD. Microsoft cũng từng vượt mốc 4.000 tỷ USD cùng Nvidia. 8 cổ phiếu giá trị nhất S&P 500 hiện đều là cổ phiếu công nghệ có liên quan đến xây dựng tương lai AI.

“Microsoft và Oracle thực sự không còn là công ty phần mềm nữa – họ là các cổ phiếu hạ tầng điện toán đám mây AI, đồng thời vẫn bán phần mềm” - Reitzes nhận định.

Khi làn sóng AI tăng tốc, cổ phiếu Oracle đã tăng 97% trong năm nay. Các nhà phân tích tại Bank of America và Citi hôm thứ Tư đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu Oracle và nâng xếp hạng lên “mua” từ “trung lập”.

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla (TSLA) giảm khoảng 14% từ đầu năm.

Musk lần đầu giành danh hiệu người giàu nhất thế giới năm 2021 và phần lớn giữ được nhờ các khoản đầu tư vào Tesla và SpaceX. Qua nhiều năm, Musk từng hai lần mất ngôi, lần đầu năm 2021 vào tay CEO LVMH Bernard Arnault và năm 2024 vào tay nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Tuy nhiên, Musk vẫn trụ vững bất chấp nhiều sóng gió. Ông thậm chí còn nhận gói lương mới có thể trị giá gần 1.000 tỷ USD nếu Tesla đạt được các mốc nhất định.

Đối với Ellison, con đường trở thành một trong những người giàu nhất thế giới bắt đầu từ năm 1977, khi ông bỏ học đại học và cùng thành lập Oracle.

Tỷ phú 81 tuổi này sở hữu 98% hòn đảo Lana’i ở Hawaii và được ghi nhận hồi sinh giải quần vợt Indian Wells ở California, biến nó thành “Grand Slam thứ năm”.

Ellison có quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump, thường xuyên xuất hiện cùng ông tại Nhà Trắng trong các sự kiện công nghệ và giúp Oracle giành hợp đồng. Ông cũng từng được coi là ứng viên mua TikTok, dù kế hoạch đó chưa thành hiện thực.