AirAsia muốn mua máy bay C919, nhắm trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên của nhà sản xuất Trung Quốc
V.N (Theo BKP)
12/09/2025 10:44 AM (GMT+7)
Hãng hàng không giá rẻ Malaysia AirAsia cho biết đang đặc biệt quan tâm đến việc mua máy bay chở khách C919 của Trung Quốc, như một phần trong chiến lược khai thác thị trường 700 triệu dân Đông Nam Á và tận dụng quan hệ kinh doanh ngày càng phát triển giữa Trung Quốc - ASEAN.
“Chúng tôi đang tích cực đàm phán để mua C919,” ông Tony Fernandes, Giám đốc điều hành Capital A - công ty đầu tư mẹ của AirAsia - nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường ở Hồng Kông hôm thứ Tư 10/9.
“Chúng tôi là hãng hàng không nước ngoài đầu tiên hợp tác với Comac (về một thỏa thuận cho C919),” ông nói thêm, nhắc đến Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) - nhà sản xuất máy bay thuộc sở hữu nhà nước, với sức chứa tối đa 192 hành khách và tầm bay lên tới 5.555 km.
Ông Fernandes không tiết lộ quy mô đơn hàng, giá cả hay các chi tiết khác.
Sự quan tâm đến dòng máy bay thân hẹp của Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus A320 - gia tăng cùng với việc mở rộng các đường bay và quan hệ kinh tế giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.
Hiện có 2.552 chuyến bay chở khách theo lịch trình mỗi tuần giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, tăng 8,3% so với năm ngoái, theo số liệu của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke trước đó cho biết cả AirAsia và hãng hàng không mới Air Borneo đều đang để mắt tới C919, trong bối cảnh nhu cầu đi lại trong khu vực tăng và Airbus, Boeing đang tồn đọng đơn hàng.
C919 thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 5/2023 và đến nay đã phục vụ hơn 1,5 triệu hành khách. Ba hãng hàng không nhà nước Trung Quốc - Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines - đang khai thác tổng cộng 18 chiếc và đã đặt hàng thêm hàng trăm chiếc nữa. Tuy nhiên, Comac vẫn chưa có đơn đặt hàng quốc tế nào.
Theo truyền thông Trung Quốc Jiemian dẫn lời ông Dương Dương, Phó tổng giám đốc tiếp thị và bán hàng Comac, công ty dự kiến đưa C919 bay trên các tuyến thương mại tới Đông Nam Á vào năm 2026 như bước đầu mở rộng ra ngoài thị trường nội địa.
“ASEAN đang trở nên giống Liên minh châu Âu, nơi dễ dàng giao thương với các quy định chung, khu vực thương mại tự do và dễ dàng di chuyển con người” - ông Fernandes của Capital A nói, cho rằng điều này có lợi cho các hãng như AirAsia.
Ông Korthong Thongtham Na Ayutthaya, quyền giám đốc một đơn vị thuộc Hành lang Kinh tế Phía Đông của Thái Lan, cho biết Trung Quốc cũng đã tiếp cận Thái Lan về việc mua máy bay Trung Quốc.
