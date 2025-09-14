Trung Quốc mở điều tra kép, đe dọa trả đũa chính sách chip của Mỹ trước thềm đàm phán thương mại
14/09/2025 9:21 AM (GMT+7)
Hôm thứ Bảy 13/9, Bộ Thương mại Trung Quốc khởi động một cuộc điều tra về hành vi phân biệt đối xử trong chính sách thương mại của Mỹ liên quan đến chip, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra riêng về bán phá giá, chỉ một ngày trước vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung mới tại Tây Ban Nha.
Cuộc điều tra thứ nhất nhằm xem xét liệu Washington có phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc trong chính sách thương mại chip hay không. Cuộc điều tra thứ hai nhắm đến nghi vấn bán phá giá một số loại chip tương tự (analog) nhập khẩu từ Mỹ, được sử dụng trong các thiết bị như máy trợ thính, bộ định tuyến Wi-Fi và cảm biến nhiệt độ.
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Mỹ đã áp đặt hàng loạt hạn chế đối với Trung Quốc liên quan đến chip trong những năm gần đây, bao gồm điều tra phân biệt thương mại và kiểm soát xuất khẩu.
Các biện pháp “bảo hộ” như vậy bị nghi ngờ là phân biệt đối xử với Trung Quốc và nhằm kiềm chế, đàn áp sự phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao của nước này như chip điện toán tiên tiến và trí tuệ nhân tạo, tuyên bố nói.
Đàm phán bắt đầu ở Madrid
Phái đoàn do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu sẽ bắt đầu vòng đối thoại mới với Mỹ từ 14 - 17/9 tại Madrid. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế - thương mại như thuế quan của Mỹ, việc “lạm dụng” kiểm soát xuất khẩu và cả TikTok. Trong một tuyên bố riêng hôm thứ Bảy, Bộ Thương mại đặt câu hỏi về chính sách của Washington.
“Mỹ có ý đồ gì khi áp đặt các lệnh trừng phạt với doanh nghiệp Trung Quốc vào lúc này?” - tuyên bố nêu. “Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức sửa chữa những hành động sai trái và chấm dứt việc đàn áp vô lý các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc”.
Hôm thứ Sáu, Mỹ đã đưa thêm 32 thực thể - trong đó có 23 đơn vị ở Trung Quốc - vào danh sách hạn chế thương mại của Bộ Thương mại Mỹ. Trong số này có hai công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ cho nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC.
Cuộc đàm phán tại Tây Ban Nha sẽ là cuộc gặp trực tiếp lớn thứ tư trong năm nay khi hai nước tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn đã giảm bớt thuế trả đũa lẫn nhau và khôi phục dòng chảy khoáng sản đất hiếm Trung Quốc sang Mỹ.
Sau các cuộc họp tại Geneva và London, hai bên hồi cuối tháng 7 tại Stockholm đã đồng ý gia hạn tạm dừng thuế quan thêm 90 ngày. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn gia hạn này vào 12/8, kéo dài tới 10/11.
Ứng dụng video ngắn TikTok của ByteDance - vốn đang đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ trừ khi chuyển sang do Mỹ sở hữu, cũng nằm trong chương trình nghị sự tại vòng đàm phán ở Tây Ban Nha. Ông Trump đã gia hạn thời hạn để TikTok thoái vốn khỏi tài sản tại Mỹ tới ngày 17/9. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng dữ liệu người dùng Mỹ trên TikTok có thể rơi vào tay chính phủ Trung Quốc.
“Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng vấn đề quyền riêng tư và an ninh dữ liệu và chưa từng cũng như sẽ không bao giờ yêu cầu các công ty hoặc cá nhân thu thập hay cung cấp dữ liệu đặt tại nước ngoài cho chính phủ Trung Quốc trái với luật pháp sở tại” - Nhân Dân Nhật Báo viết hôm thứ Bảy.
Tờ báo Trung Quốc cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục xâm hại lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của các công ty này.
