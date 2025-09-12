Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội

Michelle và John Wylie đã bối rối trong nhiều năm về danh tính của một người lạ mặt tại đám cưới của họ. Ảnh: BBC.

“Chúng tôi xem ảnh cưới và bảo nhau: ‘Người đó là ai?’” - Michelle nhớ lại. “Chúng tôi hỏi hết cha mẹ, họ hàng, bạn bè, không ai biết”. Cả phía khách sạn lẫn nhiếp ảnh gia cũng không có câu trả lời, dù có người đoán đó là phụ tá của nhiếp ảnh gia.

Nhiều giả thuyết được đưa ra, nào là nhân viên khách sạn, bạn của bạn, thậm chí cả phỏng đoán về một "kẻ theo dõi điên rồ" nào đó... Bài đăng Facebook cũng không giúp gì, nhưng Michelle vẫn băn khoăn suốt nhiều năm: “Tôi từng hỏi chồng ‘anh có chắc không biết anh ta chứ, có phải đồng nghiệp không?’”.

Mới đây, lời kêu gọi của một nhà sáng tạo nội dung tên Dazza đã tìm ra sự thật. "kẻ đột nhập" là Andrew Hillhouse, vốn định đi dự đám cưới của đối tác của anh ở địa điểm cách đó chừng 3km.

Được chỉ nhầm địa chỉ, anh bước vào khách sạn Carlton, ngồi xuống ghế và chỉ nhận ra sự cố khi cô dâu xuất hiện: “Tôi nghĩ David đang ở phòng khác cùng cô dâu. Khi âm nhạc vang lên, mọi người quay lại nhìn cô dâu, và ngay giây phút đó tôi tự nhủ ‘ôi không, đây không phải Michaela’”.

Vì ngại bỏ ra giữa chừng, anh đành ngồi chịu trận, cố cúi xuống để tránh gây chú ý. Sau khi lễ kết thúc, Andrew định lẻn ra ngoài nhưng lại bị mời chụp ảnh tập thể: “Bạn có thể thấy đầu tôi ở hàng sau đang cố tránh ống kính”.

Sau đó ông mới gọi điện cho đối tác để biết mình bị lạc đến đâu - hóa ra đám cưới thật diễn ra ở khách sạn Great Western tại Ayr. Ông kịp đến dự, và sự nhầm lẫn trở thành câu chuyện vui cho mọi người.

4 năm sau, khi nhìn thấy lời kêu gọi trên mạng xã hội, Andrew lên tiếng giải thích. Bài đăng này nhận hơn 600 bình luận và 29.000 lượt thích, đồng thời giúp ông kết nối với cô dâu Michelle – cả hai giờ đã là bạn trên Facebook và đã gặp nhau để cùng cười về “duyên” kỳ lạ.

“Chúng tôi không ngờ có thể tìm ra anh ấy sau gần bốn năm,” Michelle nói.

Andrew đùa: “Michelle bảo tôi đã ám cô ấy suốt mấy năm. Hóa ra đột nhập một đám cưới dễ hơn tôi nghĩ – tôi ra vào như sát thủ, dù chỉ nhận được một chai cola!”