Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
V.N (Theo BBC)
12/09/2025 6:30 PM (GMT+7)
Michelle và John Wylie tổ chức đám cưới tháng 11/2021 tại khách sạn Carlton ở Prestwick, nghĩ rằng chỉ có gia đình và bạn bè. Cho đến khi ảnh cưới về tay, họ mới phát hiện một người đàn ông lạ mặc vest sẫm đứng trong khung hình.
“Chúng tôi xem ảnh cưới và bảo nhau: ‘Người đó là ai?’” - Michelle nhớ lại. “Chúng tôi hỏi hết cha mẹ, họ hàng, bạn bè, không ai biết”. Cả phía khách sạn lẫn nhiếp ảnh gia cũng không có câu trả lời, dù có người đoán đó là phụ tá của nhiếp ảnh gia.
Nhiều giả thuyết được đưa ra, nào là nhân viên khách sạn, bạn của bạn, thậm chí cả phỏng đoán về một "kẻ theo dõi điên rồ" nào đó... Bài đăng Facebook cũng không giúp gì, nhưng Michelle vẫn băn khoăn suốt nhiều năm: “Tôi từng hỏi chồng ‘anh có chắc không biết anh ta chứ, có phải đồng nghiệp không?’”.
Mới đây, lời kêu gọi của một nhà sáng tạo nội dung tên Dazza đã tìm ra sự thật. "kẻ đột nhập" là Andrew Hillhouse, vốn định đi dự đám cưới của đối tác của anh ở địa điểm cách đó chừng 3km.
Được chỉ nhầm địa chỉ, anh bước vào khách sạn Carlton, ngồi xuống ghế và chỉ nhận ra sự cố khi cô dâu xuất hiện: “Tôi nghĩ David đang ở phòng khác cùng cô dâu. Khi âm nhạc vang lên, mọi người quay lại nhìn cô dâu, và ngay giây phút đó tôi tự nhủ ‘ôi không, đây không phải Michaela’”.
Vì ngại bỏ ra giữa chừng, anh đành ngồi chịu trận, cố cúi xuống để tránh gây chú ý. Sau khi lễ kết thúc, Andrew định lẻn ra ngoài nhưng lại bị mời chụp ảnh tập thể: “Bạn có thể thấy đầu tôi ở hàng sau đang cố tránh ống kính”.
Sau đó ông mới gọi điện cho đối tác để biết mình bị lạc đến đâu - hóa ra đám cưới thật diễn ra ở khách sạn Great Western tại Ayr. Ông kịp đến dự, và sự nhầm lẫn trở thành câu chuyện vui cho mọi người.
4 năm sau, khi nhìn thấy lời kêu gọi trên mạng xã hội, Andrew lên tiếng giải thích. Bài đăng này nhận hơn 600 bình luận và 29.000 lượt thích, đồng thời giúp ông kết nối với cô dâu Michelle – cả hai giờ đã là bạn trên Facebook và đã gặp nhau để cùng cười về “duyên” kỳ lạ.
“Chúng tôi không ngờ có thể tìm ra anh ấy sau gần bốn năm,” Michelle nói.
Andrew đùa: “Michelle bảo tôi đã ám cô ấy suốt mấy năm. Hóa ra đột nhập một đám cưới dễ hơn tôi nghĩ – tôi ra vào như sát thủ, dù chỉ nhận được một chai cola!”
Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Tờ Korea Herald của Hàn Quốc vừa có bài viết giới thiệu về cỗ Bát Tràng - di sản ẩm thực có tuổi đời hàng thế kỷ tại làng gốm nổi tiếng Bát Tràng (Hà Nội) gần đây vừa được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
Michelle và John Wylie tổ chức đám cưới tháng 11/2021 tại khách sạn Carlton ở Prestwick, nghĩ rằng chỉ có gia đình và bạn bè. Cho đến khi ảnh cưới về tay, họ mới phát hiện một người đàn ông lạ mặc vest sẫm đứng trong khung hình.
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch, đó là một trong những nội dung trong buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn với Tổng Lãnh sự Thái Lan.
Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch
Hà Nội đang triển khai những bước đi sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo du lịch, trong đó bao gồm việc khai trương tuyến tàu du lịch văn hóa mới có tên "Hà Nội 5 cửa ô", mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo: khám phá di sản văn hóa ngàn năm của thủ đô với nhịp sống hiện đại, theo Tạp chí Mỹ TTW (Travel and Tour World).
Tùng Dương đắt show dịp A80, tiết lộ về đĩa than sắp ra mắt
Tùng Dương chia sẻ, sau những ngày bận rộn cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, anh đang dồn thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than mới dự tính sẽ ra mắt vào dịp cuối năm.
Du khách nhận xét về tàu Hà Nội 5 Cửa Ô: "Không nghĩ đang đi tàu Việt Nam, dịch vụ chuẩn khách sạn"
Đây là nhận xét chân thực của một trong những du khách tự mình mua vé trải nghiệm chuyến tàu 2 tầng đặc biệt mới nhất này.
Cỗ Bát Tràng được vinh danh trên truyền thông nước ngoài
Sự cố hy hữu: Bí ẩn “kẻ phá đám cưới” được giải mã sau bốn năm nhờ mạng xã hội
Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch
Hà Nội được khen những gì trên báo chí Mỹ khi thay đổi diện mạo du lịch
Hà Nội đang triển khai những bước đi sáng tạo nhằm thay đổi diện mạo du lịch, trong đó bao gồm việc khai trương tuyến tàu du lịch văn hóa mới có tên "Hà Nội 5 cửa ô", mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo: khám phá di sản văn hóa ngàn năm của thủ đô với nhịp sống hiện đại, theo Tạp chí Mỹ TTW (Travel and Tour World).