Việt Nam chịu thuế của ông Trump góp phần đẩy giá cà phê tại Mỹ tăng nhiều nhất trong vài thập kỷ
V.N (Theo CNN)
14/09/2025 2:24 PM (GMT+7)
Giá cà phê bán lẻ tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 10 năm 1997. Tính chung cả tháng, giá cà phê tăng 4%, mức tăng mạnh nhất trong 14 năm.
Người uống cà phê một phần phải chịu trách nhiệm cho chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Mỹ là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới và phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, do có rất ít nơi có thể trồng cà phê trong nước. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia , gần như toàn bộ lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ đều được nhập khẩu, lên tới 99%.
Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Brazil, một trong những quốc gia bị áp thuế nặng nề nhất, là nguồn cung cấp cà phê hàng đầu của Mỹ. Hàng nhập khẩu của Brazil phải chịu mức thuế 50% , một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào, do sự tức giận của ông Trump về phiên tòa và việc cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của Trump, bị kết án gần đây.
Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng tại KPMG, dự đoán giá cà phê "sẽ dễ dàng vượt mức kỷ lục khi tác động đầy đủ của mức thuế quan 50% áp lên Brazil vào tháng trước được thể hiện trên các kệ hàng".
Các nước trồng cà phê khác cũng đang bị áp thuế. Colombia, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai tính theo trọng lượng tịnh, áp thuế 10%, và Việt Nam, nước xuất khẩu lớn thứ ba, áp thuế 20%.
Các thương hiệu lớn và cửa hàng nhỏ đã cố gắng hấp thụ chi phí, nhưng dường như người tiêu dùng đã không còn may mắn với giá cả.
Tại New Orleans, một chuỗi cửa hàng địa phương có tên “French Truck Coffee” đã tăng thêm 4% phụ phí thuế quan cho các đơn hàng để bù đắp cho mức giá tăng cao.
Tuy nhiên, Starbucks hiện vẫn đang giữ vững lập trường. Trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng 7, công ty cho biết do hoạt động mua hàng của mình, "tác động của thuế cà phê chậm hơn so với thị trường, với mức tăng giá cà phê hàng năm dự kiến đạt đỉnh vào năm 2026", các giám đốc điều hành cho biết.
