Tổng thống Trump chốt thương vụ TikTok Mỹ 14 tỷ USD, Oracle và các đại gia Mỹ dẫn đầu nhóm mua

Ông Trump công bố sắc lệnh chuyển hoạt động của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế. Ảnh: CNN.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết công ty Mỹ mới sẽ được định giá khoảng 14 tỷ USD, mức thấp hơn nhiều so với một số dự báo của giới phân tích về ứng dụng video ngắn nổi tiếng này.

Cũng trong ngày thứ Năm, ông Trump hoãn đến 20/1 việc thực thi đạo luật cấm TikTok nếu chủ sở hữu Trung Quốc không bán, nhằm có thêm thời gian tách tài sản của TikTok tại Mỹ khỏi nền tảng toàn cầu, tìm nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, cũng như xin phê duyệt của chính phủ Trung Quốc.

Việc công bố sắc lệnh hành pháp cho thấy ông Trump đang tiến triển trong kế hoạch bán hoạt động của TikTok tại Mỹ, nhưng còn nhiều chi tiết chưa rõ, bao gồm cách thực thể Mỹ sẽ sử dụng tài sản quan trọng nhất của TikTok - thuật toán gợi ý.

“Có một số phản đối từ phía Trung Quốc, nhưng mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là muốn TikTok tiếp tục hoạt động, đồng thời đảm bảo dữ liệu người dùng Mỹ được bảo vệ theo yêu cầu pháp luật,” ông Vance nói với báo giới tại Nhà Trắng.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ, các đối tác an ninh của công ty Mỹ mới sẽ huấn luyện lại và giám sát thuật toán, quyền vận hành thuật toán sẽ thuộc liên doanh mới.

Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch: “Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Tập. Chúng tôi đã trao đổi thuận lợi, tôi nói ông ấy biết những gì chúng tôi làm và ông ấy bảo cứ tiếp tục”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận. TikTok cũng chưa có bình luận ngay.

TikTok hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ. Ông Trump từng cho rằng TikTok đã giúp ông thắng cử năm ngoái. Ông có 15 triệu người theo dõi trên tài khoản TikTok cá nhân, và Nhà Trắng cũng mới lập tài khoản chính thức trên TikTok tháng trước.

Ông nêu tên các nhà đầu tư dự kiến tham gia thương vụ gồm Michael Dell (người sáng lập Dell Technologies), Rupert Murdoch (chủ tịch danh dự Fox News/News Corp) cùng “4 hoặc 5 nhà đầu tư đẳng cấp thế giới khác.” Nhà Trắng không giải thích cách đưa ra mức định giá 14 tỷ USD.

Theo kế hoạch mua lại cổ phiếu nhân viên mới của ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc hiện định giá hơn 330 tỷ USD. TikTok đóng góp một phần nhỏ doanh thu tổng. Theo nhà phân tích Dan Ives (Wedbush Securities), TikTok được ước tính trị giá 30–40 tỷ USD (không tính thuật toán) vào tháng 4/2025. Giáo sư Alan Rozenshtein (ĐH Luật Minnesota) nhận xét sắc lệnh của ông Trump còn bỏ ngỏ câu hỏi liệu ByteDance có tiếp tục kiểm soát thuật toán hay không.

Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Sáu đưa tin khác, cho rằng ByteDance sẽ vẫn giữ vai trò lớn trong vận hành. Theo LatePost, ByteDance sẽ lập công ty Mỹ mới để quản lý thương mại điện tử, thương hiệu và kết nối quốc tế. Liên doanh được Nhà Trắng mô tả (định giá 14 tỷ USD) sẽ phụ trách an ninh số tại Mỹ, bảo vệ nội dung, phần mềm và doanh nghiệp liên quan. Caixin cũng đưa tin ByteDance dự kiến lập thực thể TikTok Mỹ nhận một phần doanh thu từ liên doanh mới.

Oracle và nhóm nhà đầu tư tại Mỹ

Theo hai nguồn tin, nhóm ba nhà đầu tư gồm Oracle và quỹ Silver Lake sẽ nắm khoảng 50% cổ phần TikTok Mỹ. Một nhóm cổ đông hiện hữu của ByteDance giữ khoảng 30% cổ phần, gồm Susquehanna International Group, General Atlantic và KKR. Do sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, tỷ lệ này có thể thay đổi.

CNBC đưa tin MGX (Abu Dhabi), Oracle và Silver Lake dự kiến sở hữu tổng cộng 45% TikTok Mỹ.

Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết họ muốn thấy thêm chi tiết để bảo đảm thương vụ này “cắt đứt” hoàn toàn với Trung Quốc: “Khi chi tiết được chốt, chúng ta phải chắc chắn thỏa thuận này bảo vệ người dùng Mỹ khỏi ảnh hưởng và giám sát của các nhóm liên kết với Trung Quốc” - các Hạ nghị sĩ Brett Guthrie, Gus Bilirakis và Richard Hudson nói.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ByteDance sẽ chỉ định 1/7 thành viên HĐQT công ty mới, sáu ghế còn lại do người Mỹ nắm. ByteDance sẽ giữ dưới 20% cổ phần TikTok Mỹ để tuân thủ luật năm 2024, luật này yêu cầu đóng cửa TikTok tại Mỹ vào tháng 1/2025 nếu ByteDance không bán tài sản Mỹ.