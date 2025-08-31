Hàng tỷ gói hàng 'giá rẻ' nhập khẩu vào Mỹ giờ phải chịu thuế cao

Trước đây được miễn thuế do quy tắc "de minimis", nhưng hiện các gói hàng có giá trị dưới 800 USD cũng phải chịu thuế khi vận chuyển đến Mỹ. Ảnh Na Bian/Bloomberg/Getty Images

Nhờ lỗ hổng này, thói quen mua sắm của hàng triệu người Mỹ đã thay đổi: nhiều doanh nghiệp nhỏ khắp thế giới dễ dàng bán hàng trực tiếp sang Mỹ, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử siêu giá rẻ của Trung Quốc như Shein, Temu hay AliExpress – từ quần áo, đồ nội thất cho đến điện tử – đều “lọt lưới” thuế quan.

Nhưng giờ mọi thứ đã chấm dứt. Từ 0h01 (giờ miền Đông, Mỹ), mọi mặt hàng nhập khẩu – bất kể giá trị – đều phải chịu thuế suất 10% đến 50% tùy theo quốc gia xuất xứ. Trong một số trường hợp, mức phí cố định 80–200 USD được áp dụng, nhưng chỉ trong 6 tháng tới.

Thách thức cho các dịch vụ giao hàng quốc tế

Trước khi quy định mới có hiệu lực, hàng loạt dịch vụ vận chuyển tại châu Âu, Nhật Bản, Úc, Đài Loan và Mexico đã ngừng nhận giao hàng đến Mỹ, do khó khăn trong việc tuân thủ thủ tục hải quan.

UPS cho biết họ “sẵn sàng cho thay đổi mới và không dự báo sẽ có tồn đọng hay chậm trễ”.

DHL tạm dừng dịch vụ chuyển phát bưu kiện từ Đức sang Mỹ, nhưng vẫn vận chuyển từ các quốc gia khác. Hãng thừa nhận “có thể xảy ra chậm trễ trong giai đoạn chuyển tiếp khi các bên thích ứng với chính sách thuế mới”.

USPS và FedEx từ chối bình luận về khả năng chậm trễ.

Đại diện Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), bà Susan Thomas, khẳng định hệ thống đã “được chuẩn bị kỹ lưỡng để triển khai liền mạch” đồng thời đã hướng dẫn chi tiết cho các đối tác chuỗi cung ứng, bao gồm bưu chính nước ngoài và hãng vận chuyển.

Lợi ích tiềm năng cho một số doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ

Trước đây, nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng hưởng lợi từ miễn thuế de minimis khi nhập hàng giá rẻ, nhưng theo một số chủ kinh doanh, thay đổi này có thể tạo sân chơi công bằng hơn.

Ông Steve Raderstorf, đồng sở hữu chuỗi cửa hàng Scrub Identity chuyên bán đồng phục y tế ở Indianapolis, cho rằng chính sách mới sẽ giúp doanh nghiệp như ông cạnh tranh sòng phẳng hơn với các “ông lớn” bán lẻ.

Một báo cáo năm 2023 của Coalition for a Prosperous America ước tính Amazon và Walmart đã thu về hàng trăm tỷ USD doanh thu trong năm 2022 nhờ mạng lưới người bán bên thứ ba tận dụng lỗ hổng thuế quan.

Trong khi đó, ông Raderstorf – không có khả năng lập hệ thống phân phối phức tạp – vẫn phải nhập hàng với mức thuế đầy đủ. Ông chia sẻ rằng trước đây nhiều nhà sản xuất nước ngoài còn bán trực tiếp cho khách Mỹ qua nền tảng trực tuyến, cạnh tranh trực tiếp với cửa hàng nhỏ như của ông.

“Khi khách hàng mua hàng tại cửa tiệm địa phương, lợi nhuận còn quay lại cộng đồng – từ việc tôi có thể tài trợ cho đội bóng của trường hay các hoạt động xã hội. Nhưng khi tiền chảy sang Trung Quốc, nó sẽ không bao giờ ở lại Mỹ, hoàn toàn mất đi”, ông nói.

Số kiện hàng “biến mất” sau khi bỏ de minimis

Từ khi miễn thuế de minimis bị loại bỏ cho hàng hóa từ Trung Quốc và Hong Kong, số kiện hàng đáng lẽ được miễn thuế đã giảm mạnh: từ trung bình 4 triệu kiện/ngày xuống còn 1 triệu kiện/ngày, theo các quan chức Nhà Trắng.

Raderstorf thừa nhận giá hàng hóa sẽ tăng, gây áp lực lên người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông kỳ vọng điều này sẽ khuyến khích người Mỹ “quay lại mua sắm tại các cửa hàng địa phương và hỗ trợ cộng đồng của chính họ".