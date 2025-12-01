Từ lời thẳng thắn của ông chủ Thorakao nghĩ đến vấn nạn quảng cáo “nổ”
Minh Thùy
01/12/2025 11:33 AM (GMT+7)
Giữa bối cảnh thị trường mỹ phẩm đang ồn ào bởi những lời quảng cáo với công dụng thần kỳ thì phát biểu thẳng thắn của ông Huỳnh Kỳ Trân – Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo, đơn vị sở hữu thương hiệu Thorakao mới đây đã gây chú ý đặc biệt. Lời nói “ngược dòng” ấy gợi ra nhiều suy nghĩ về triết lý làm nghề tử tế, đồng thời đặt lại câu hỏi về sự đánh đổi giữa đạo đức và lợi nhuận trong kinh doanh.
Giữ sản phẩm bình dân để công nhân còn cơ hội làm đẹp
Thorakao là một trong số ít thương hiệu mỹ phẩm nội địa tồn tại hơn 60 năm trên thị trường. Trong khi đa số doanh nghiệp hiện nay chọn hướng đi “đẹp - sang - đắt” để chạy đua với hàng ngoại, Thorakao kiên định mục tiêu phục vụ nhóm phụ nữ thu nhập thấp, công nhân, người lao động phổ thông.
Ông Trân từng chia sẻ trên báo chí rằng, doanh nghiệp có thể sản xuất mỹ phẩm theo xu hướng bao bì bắt mắt, tung chiến dịch marketing rầm rộ như nhiều thương hiệu ngoại, nhưng điều đó sẽ đẩy giá thành lên cao. Lãnh đạo Thoraka muốn người công nhân vẫn có thể mua được sản phẩm làm đẹp mà không phải đắn đo.
Triết lý kinh doanh ấy có thể một phần xuất phát từ nền tảng của gia đình: ông Trân là đời thứ bảy trong truyền thống làm thuốc Nam, đồng thời được đào tạo bài bản về hóa học. Sự kết hợp giữa khoa học và y học cổ truyền khiến ông luôn đặt tiêu chí “hiệu quả thật, giá thật” lên đầu. Thorakao vì thế trung thành với lối sản xuất chi phí thấp, bao bì đơn giản, ít đầu tư vào quảng cáo để hạn chế đội giá sản phẩm.
Khi doanh nghiệp tử tế đứng ngoài cuộc đua 2,4 tỷ USD
Theo các báo cáo về thị trường mỹ phẩm Việt Nam, quy mô ngành này năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, dự báo tăng lên khoảng 2,7 tỷ USD vào năm 2027; hơn 90% giá trị thị trường hiện nằm trong tay các thương hiệu ngoại, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.
Trong “miếng bánh” khổng lồ đó, doanh nghiệp nội chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, phần lớn ở phân khúc giá thấp. Ngay cả với một thương hiệu lâu đời như Thorakao, quy mô kinh doanh cũng khá nhỏ so với độ ồn ào của thị trường. Báo cáo tài chính của Lan Hảo cho thấy năm 2021 doanh thu đạt gần 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa đến một tỷ. Năm 2022 doanh thu giảm còn khoảng 23 tỷ đồng, lợi nhuận tăng nhẹ lên hơn 1,1 tỷ đồng, những con số khiêm tốn so với các thương hiệu đang chi hàng trăm tỷ đồng cho truyền thông.
Không có số liệu công khai cho giai đoạn 2023–2024, nhưng nhiều phân tích đều cho rằng doanh nghiệp chủ yếu giữ được tệp khách hàng truyền thống, có xuất khẩu sang hơn chục quốc gia song không bùng nổ về tăng trưởng. Trong khi đó, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, người trẻ săn mã giảm giá, bị thuyết phục bởi review KOL/KOC, video “before – after”, trải nghiệm sang trọng tại cửa hàng hoặc trên nền tảng thương mại điện tử.
Sự “mộc mạc” của Thorakao vì vậy trở thành một điểm khác biệt… nhưng không phải lúc nào cũng là lợi thế. Bao bì đơn giản, truyền thông ít, không gắn với những gương mặt nổi tiếng khiến thương hiệu dần mờ nhạt trong mắt một bộ phận người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ vốn đang sống trong “biển quảng cáo” và nội dung ngắn.
Trong khi đó, phân khúc bình dân mà Thorakao kiên trì theo đuổi lại là phân khúc chịu tác động mạnh nhất của suy giảm thu nhập và cắt giảm chi tiêu. Người lao động dễ bị cuốn vào những lời quảng cáo “giá rẻ – hiệu quả nhanh”, các combo dưỡng da trọn bộ, hàng xách tay gắn mác “ngoại” hay mỹ phẩm OEM trộn sẵn được quảng cáo như hàng nhập khẩu.
Thị trường vì vậy chứng kiến một nghịch lý, những thương hiệu làm ăn tử tế, nói đúng tác dụng, chấp nhận tăng trưởng chậm lại phải vất vả bám trụ, trong khi nhiều sản phẩm quảng cáo “nổ”, chưa được kiểm chứng đầy đủ về an toàn, vẫn bán hàng chục, hàng trăm nghìn đơn chỉ sau vài buổi livestream.
Bài toán không chỉ của riêng Thorakao
Đặt trong bối cảnh đó, phát biểu thẳng thắn của ông chủ Thorakao không chỉ là lời than phiền của một doanh nhân “lạc nhịp thời đại”. Nó soi chiếu một bài toán khó mà nhiều doanh nghiệp Việt đang đối mặt: giữ đạo đức nghề nghiệp đến đâu trong khi vẫn phải sinh tồn và tăng trưởng?
Nếu kiên định “không nổ”, không hứa hẹn những kết quả thần tốc, không chạy đua bao bì và hình ảnh, doanh nghiệp chấp nhận giới hạn doanh thu ở mức vừa phải, tăng trưởng tà tà. Nhưng nếu đầu tư mạnh vào thiết kế, quảng cáo, kể những câu chuyện hào nhoáng, mời KOL nổi tiếng, giá thành chắc chắn sẽ tăng, nhóm khách hàng thu nhập thấp – nhóm khách hàng mục tiêu có thể bị bỏ lại phía sau.
Có nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế cho rằng, doanh nghiệp không nên bắt mình phải lựa chọn giữa “đạo đức” và “lợi nhuận”, mà doanh nghiệp có thể tìm một điểm cân bằng mới, vẫn đầu tư đủ cho hình ảnh để không bị chìm trong thị trường nhiễu loạn, nhưng không đánh đổi chất lượng và không tạo ra những kỳ vọng phi thực tế cho người dùng.
Trong dài hạn, một thị trường lành mạnh không thể được xây trên những lời hứa phi thực tế. Sự bền vững của ngành mỹ phẩm cũng như nhiều ngành khác rốt cuộc vẫn dựa vào niềm tin. Niềm tin đó không thể được mua bằng vài chiến dịch quảng cáo, mà phải được xây dựng từ những doanh nghiệp dám nói thật, làm thật và từ những người tiêu dùng đủ tỉnh táo để không lựa chọn… “tốc độ” thay cho an toàn.
