Ngân 98 bị bắt để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”
Minh Thùy
13/10/2025 1:25 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Mô hình điều hành và thủ đoạn “hàng tặng kèm”
Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân thành lập và điều hành ZuBu (mẹ ruột đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác một số nhà máy ở Hà Nội để gia công nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000 (có giấy phép lưu hành). Cùng với đó, Ngân cho sản xuất một loại “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép, nhưng đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3/X7/X1000 và được quảng cáo “tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm”. Trên bao bì, dòng chữ “hàng tặng kèm, không bán” được sử dụng như cách đối phó, trong khi thực tế bán trọn bộ như một “liệu trình” hoàn chỉnh. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.
Các lô hàng sau khi sản xuất tại Hà Nội được vận chuyển vào kho của ZuBu shop ở TP.HCM, rồi phân phối qua Facebook, TikTok và tổng đài chốt đơn. Khách hàng thường được tư vấn mua theo “liệu trình giảm 4–15 kg”, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói “Collagen” tương ứng, giá 870.000–1,1 triệu đồng/bộ.
Doanh thu “khủng” và cách thức che giấu dòng tiền
Cơ quan điều tra ghi nhận tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên người thân, nhân viên trước khi quy tụ về tài khoản cá nhân của Ngân. Dữ liệu từ các đơn vị giao hàng thể hiện chỉ riêng giai đoạn 2023–2024, doanh thu đạt đến “hàng trăm tỷ đồng”. Những bằng chứng này, cùng lời khai nhân viên, là cơ sở để xác định vai trò chủ mưu, điều hành của Ngân trong chuỗi sản xuất – kinh doanh sản phẩm không phép.
Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) kết luận các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu “viên Collagen” chứa sibutramine và phenolphthalein – hoạt chất bị cấm trong thực phẩm do nguy cơ rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.
Cơ quan điều tra cho biết Ngân “không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác”, trong khi hồ sơ dòng tiền, dữ liệu vận chuyển, hợp đồng sản xuất, lời khai nhân viên củng cố nhận định bị can là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò các cá nhân, pháp nhân liên quan. Về mặt pháp lý, Điều 193 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tùy theo tính chất, mức độ, giá trị thu lợi bất chính và hậu quả với sức khỏe cộng đồng.
Khi nào Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp?
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua đã ban hành Thông tư số 34/2025, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232 năm 2025.
Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm
Hôm Chủ nhật 12/10, Trung Quốc tuyên bố nước này không sợ một cuộc chiến thương mại với Mỹ, cáo buộc Mỹ “thực hiện tiêu chuẩn kép điển hình”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm.
Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa
Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp và tham vọng xanh của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, phía sau bức tranh rực rỡ ấy là một cuộc khủng hoảng âm ỉ: Hàng nghìn đại lý ô tô truyền thống đang phá sản hàng loạt khi mô hình kinh doanh cũ bị cuốn phăng bởi làn sóng xe điện và các cuộc chiến giá khốc liệt.
Trung Quốc biến vàng thành vũ khí chống lại sự thống trị của đồng USD
Đợt bùng nổ giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce đã mang lại cho Bắc Kinh một “luồng gió thuận” hiếm có trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD Mỹ.
Luật chơi vàng chính thức thay đổi từ 10/10: Nhà đầu tư cần chú ý gì?
Từ ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua - bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày/khách phải thanh toán qua tài khoản, đồng thời xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng để mở đường cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia. Đây là bước ngoặt nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tăng cạnh tranh nguồn cung và tiệm cận thông lệ quốc tế.
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch
Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50% (chưa bao gồm thuế, phí) để khám phá Việt Nam và thế giới.
Khi nào Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp?
Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm
Hôm Chủ nhật 12/10, Trung Quốc tuyên bố nước này không sợ một cuộc chiến thương mại với Mỹ, cáo buộc Mỹ “thực hiện tiêu chuẩn kép điển hình”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm.
Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa
Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp và tham vọng xanh của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, phía sau bức tranh rực rỡ ấy là một cuộc khủng hoảng âm ỉ: Hàng nghìn đại lý ô tô truyền thống đang phá sản hàng loạt khi mô hình kinh doanh cũ bị cuốn phăng bởi làn sóng xe điện và các cuộc chiến giá khốc liệt.
Trung Quốc biến vàng thành vũ khí chống lại sự thống trị của đồng USD
Luật chơi vàng chính thức thay đổi từ 10/10: Nhà đầu tư cần chú ý gì?
Từ ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua - bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày/khách phải thanh toán qua tài khoản, đồng thời xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng để mở đường cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia. Đây là bước ngoặt nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tăng cạnh tranh nguồn cung và tiệm cận thông lệ quốc tế.