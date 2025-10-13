Ngân 98 bị bắt để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”

Mô hình điều hành và thủ đoạn “hàng tặng kèm”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân thành lập và điều hành ZuBu (mẹ ruột đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác một số nhà máy ở Hà Nội để gia công nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000 (có giấy phép lưu hành). Cùng với đó, Ngân cho sản xuất một loại “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép, nhưng đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3/X7/X1000 và được quảng cáo “tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm”. Trên bao bì, dòng chữ “hàng tặng kèm, không bán” được sử dụng như cách đối phó, trong khi thực tế bán trọn bộ như một “liệu trình” hoàn chỉnh. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.

Các lô hàng sau khi sản xuất tại Hà Nội được vận chuyển vào kho của ZuBu shop ở TP.HCM, rồi phân phối qua Facebook, TikTok và tổng đài chốt đơn. Khách hàng thường được tư vấn mua theo “liệu trình giảm 4–15 kg”, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói “Collagen” tương ứng, giá 870.000–1,1 triệu đồng/bộ.

Doanh thu “khủng” và cách thức che giấu dòng tiền

Cơ quan điều tra ghi nhận tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên người thân, nhân viên trước khi quy tụ về tài khoản cá nhân của Ngân. Dữ liệu từ các đơn vị giao hàng thể hiện chỉ riêng giai đoạn 2023–2024, doanh thu đạt đến “hàng trăm tỷ đồng”. Những bằng chứng này, cùng lời khai nhân viên, là cơ sở để xác định vai trò chủ mưu, điều hành của Ngân trong chuỗi sản xuất – kinh doanh sản phẩm không phép.

Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) kết luận các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu “viên Collagen” chứa sibutramine và phenolphthalein – hoạt chất bị cấm trong thực phẩm do nguy cơ rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Cơ quan điều tra cho biết Ngân “không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác”, trong khi hồ sơ dòng tiền, dữ liệu vận chuyển, hợp đồng sản xuất, lời khai nhân viên củng cố nhận định bị can là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động.

Vụ án đang tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò các cá nhân, pháp nhân liên quan. Về mặt pháp lý, Điều 193 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tùy theo tính chất, mức độ, giá trị thu lợi bất chính và hậu quả với sức khỏe cộng đồng.