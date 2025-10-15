Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô

Căn cứ Quyết định số 1722-QĐ/HNDTW ngày 03/6/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-MTTW-BTT ngày 29/7/2025 của Ban Thường trực ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng tại Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1997-QĐ/HNDTW ngày 25/8/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý;

Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 07 xe ô tô như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định

- Tên đơn vị: Ban Công tác Nông dân

- Địa chỉ: 109 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản thẩm định

07 xe ô tô đã quá thời gian sử dụng gồm:

TT Loại xe Biển số Số chỗ ngồi Năm đưa vào sử dụng Tình trạng 1 Toyota Landcruiser 80A-005.46 8 2003 Đã quá thời gian sử dụng 2 Toyota Camry 2.4 80B-3545 5 2004 Đã quá thời gian sử dụng 3 Toyota Camry 2.4 80A-3564 5 2005 Đã quá thời gian sử dụng 4 Toyota Landcruiser 80A-005.45 8 2005 Đã quá thời gian sử dụng 5 Toyota Altis 80B-5175 5 2008 Đã quá thời gian sử dụng 6 Toyota Altis 80B-5165 5 2008 Đã quá thời gian sử dụng 7 Toyota Altis 80A-005.35 5 2008 Đã quá thời gian sử dụng

2.1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá

* Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá:

Là tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng chỉ thẩm định giá, có tối thiểu 10 hợp đồng thẩm định giá.

* Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực;

* Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

Trên cơ sở 03 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu và có chi phí thù lao thấp nhất.

2.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá

* Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (Trong giờ hành chính); hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện, hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h của ngày kết thúc thông báo.

* Địa điểm nộp hồ sơ:

BAN CÔNG TÁC NÔNG DÂN (TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM)

Trụ sở: 109 Quán Thành, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Phòng A111 (bộ phận Hành chính – Quản trị)

Điện thoại: 0942.00.55.59

* Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân công chức (Lưu ý không hoàn trả hồ sơ).

Ban Công tác Nông dân thông báo để các tổ chức thẩm định giá quan tâm đăng ký tham gia./.