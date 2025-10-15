Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô
Ban Công tác Nông dân
15/10/2025 4:02 PM (GMT+7)
Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 07 xe ô tô.
Căn cứ Quyết định số 1722-QĐ/HNDTW ngày 03/6/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng;
Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-MTTW-BTT ngày 29/7/2025 của Ban Thường trực ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng tại Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1997-QĐ/HNDTW ngày 25/8/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý;
Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 07 xe ô tô như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định
- Tên đơn vị: Ban Công tác Nông dân
- Địa chỉ: 109 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội
2. Tên tài sản, số lượng của tài sản thẩm định
07 xe ô tô đã quá thời gian sử dụng gồm:
|TT
|Loại xe
|Biển số
|Số chỗ ngồi
|Năm đưa vào sử dụng
|Tình trạng
|1
|Toyota Landcruiser
|80A-005.46
|8
|2003
|Đã quá thời gian sử dụng
|2
|Toyota Camry 2.4
|80B-3545
|5
|2004
|Đã quá thời gian sử dụng
|3
|Toyota Camry 2.4
|80A-3564
|5
|2005
|Đã quá thời gian sử dụng
|4
|Toyota Landcruiser
|80A-005.45
|8
|2005
|Đã quá thời gian sử dụng
|5
|Toyota Altis
|80B-5175
|5
|2008
|Đã quá thời gian sử dụng
|6
|Toyota Altis
|80B-5165
|5
|2008
|Đã quá thời gian sử dụng
|7
|Toyota Altis
|80A-005.35
|5
|2008
|Đã quá thời gian sử dụng
2.1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá
* Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá:
Là tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng chỉ thẩm định giá, có tối thiểu 10 hợp đồng thẩm định giá.
* Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực;
* Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;
Trên cơ sở 03 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu và có chi phí thù lao thấp nhất.
2.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá
* Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (Trong giờ hành chính); hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện, hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h của ngày kết thúc thông báo.
* Địa điểm nộp hồ sơ:
BAN CÔNG TÁC NÔNG DÂN (TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM)
Trụ sở: 109 Quán Thành, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Phòng A111 (bộ phận Hành chính – Quản trị)
Điện thoại: 0942.00.55.59
* Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong.
Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân công chức (Lưu ý không hoàn trả hồ sơ).
Ban Công tác Nông dân thông báo để các tổ chức thẩm định giá quan tâm đăng ký tham gia./.
HoREA đề xuất tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT: Gỡ “nút thắt” cho hàng trăm dự án
Sau nhiều năm ách tắc vì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất thanh toán, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Quốc hội bổ sung quy định rõ ràng trong dự thảo nghị quyết mới, nhằm bảo đảm công bằng cho doanh nghiệp và khơi thông hàng trăm dự án BT trên cả nước.
Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình
Giữa biển nước mênh mông do mưa lũ chia cắt, cô lập ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn), bất chấp hiểm nguy 45 người dân xã Hữu Liên và Yên Bình đã băng rừng, lội suối suốt 5 giờ đồng hồ để mang những món quà là nhu yếu phẩm, quần áo đến với bà con đang mắc kẹt trong lũ dữ
Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI “bốc hơi”: Cơn sốt chưa từng có, fan Việt dậy sóng săn vé
Với 3 ngày mở bán, toàn bộ vé concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City đã nhanh chóng “bốc hơi” khỏi hệ thống, tạo nên cơn địa chấn thực sự trên mạng xã hội và khiến cộng đồng fan vỡ òa vì độ hot chưa từng thấy.
Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City
Siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7, 8 và 9/10, với mức giá từ 2 đến 8 triệu đồng mang đến cho khán giả hàng loạt đặt quyền hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt săn lùng chưa từng thấy ngay khi mở bán.
CEO của Ford thừa nhận Trung Quốc vượt Tesla, GM để "hoàn toàn thống trị" trong lĩnh vực xe điện toàn cầu
Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, vừa gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận rằng các hãng xe Mỹ gần như không có cửa cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện (EV).
Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”
Ngày 1 tháng 10 năm 2025, Việt Nam - Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội vừa ra mắt chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp “Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa”.