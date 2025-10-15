Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô

+ aA -

Ban Công tác Nông dân

15/10/2025 4:02 PM (GMT+7)

Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 07 xe ô tô.

Căn cứ Quyết định số 1722-QĐ/HNDTW ngày 03/6/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-MTTW-BTT ngày 29/7/2025 của Ban Thường trực ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng tại Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1997-QĐ/HNDTW ngày 25/8/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý;

Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 07 xe ô tô như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định

- Tên đơn vị: Ban Công tác Nông dân

- Địa chỉ: 109 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản thẩm định

07 xe ô tô đã quá thời gian sử dụng gồm:

TT Loại xe Biển số Số chỗ ngồi Năm đưa vào sử dụng Tình trạng
1          Toyota Landcruiser 80A-005.46 8 2003 Đã quá thời gian sử dụng
2          Toyota Camry 2.4 80B-3545 5 2004 Đã quá thời gian sử dụng
3          Toyota Camry 2.4 80A-3564 5 2005 Đã quá thời gian sử dụng
4          Toyota Landcruiser 80A-005.45 8 2005 Đã quá thời gian sử dụng
5          Toyota Altis 80B-5175 5 2008 Đã quá thời gian sử dụng
6          Toyota Altis 80B-5165 5 2008 Đã quá thời gian sử dụng
7          Toyota Altis 80A-005.35 5 2008 Đã quá thời gian sử dụng

2.1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá

* Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá:

Là tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng chỉ thẩm định giá, có tối thiểu 10 hợp đồng thẩm định giá.

* Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực;

* Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

Trên cơ sở 03 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu và có chi phí thù lao thấp nhất.

2.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá

* Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (Trong giờ hành chính); hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện, hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h của ngày kết thúc thông báo.

* Địa điểm nộp hồ sơ:

         BAN CÔNG TÁC NÔNG DÂN (TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM)

         Trụ sở: 109 Quán Thành, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

         Phòng A111 (bộ phận Hành chính – Quản trị)

         Điện thoại: 0942.00.55.59

* Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân công chức (Lưu ý không hoàn trả hồ sơ).

Ban Công tác Nông dân thông báo để các tổ chức thẩm định giá quan tâm đăng ký tham gia./.

Icon
HoREA đề xuất tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT: Gỡ “nút thắt” cho hàng trăm dự án

HoREA đề xuất tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT: Gỡ “nút thắt” cho hàng trăm dự án

Sau nhiều năm ách tắc vì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất thanh toán, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Quốc hội bổ sung quy định rõ ràng trong dự thảo nghị quyết mới, nhằm bảo đảm công bằng cho doanh nghiệp và khơi thông hàng trăm dự án BT trên cả nước.

Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình

Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình

Giữa biển nước mênh mông do mưa lũ chia cắt, cô lập ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn), bất chấp hiểm nguy 45 người dân xã Hữu Liên và Yên Bình đã băng rừng, lội suối suốt 5 giờ đồng hồ để mang những món quà là nhu yếu phẩm, quần áo đến với bà con đang mắc kẹt trong lũ dữ

Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI “bốc hơi”: Cơn sốt chưa từng có, fan Việt dậy sóng săn vé

Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI “bốc hơi”: Cơn sốt chưa từng có, fan Việt dậy sóng săn vé

Với 3 ngày mở bán, toàn bộ vé concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City đã nhanh chóng “bốc hơi” khỏi hệ thống, tạo nên cơn địa chấn thực sự trên mạng xã hội và khiến cộng đồng fan vỡ òa vì độ hot chưa từng thấy.

Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City

Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City

Siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7, 8 và 9/10, với mức giá từ 2 đến 8 triệu đồng mang đến cho khán giả hàng loạt đặt quyền hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt săn lùng chưa từng thấy ngay khi mở bán.

CEO của Ford thừa nhận Trung Quốc vượt Tesla, GM để 'hoàn toàn thống trị' trong lĩnh vực xe điện toàn cầu

CEO của Ford thừa nhận Trung Quốc vượt Tesla, GM để "hoàn toàn thống trị" trong lĩnh vực xe điện toàn cầu

Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, vừa gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận rằng các hãng xe Mỹ gần như không có cửa cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện (EV).

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Ngày 1 tháng 10 năm 2025, Việt Nam - Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội vừa ra mắt chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp “Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa”. 

Thời sự

Kinh tế toàn cầu tránh được điều tồi tệ nhất, IMF lạc quan nâng dự báo tăng trưởng

Kinh tế toàn cầu tránh được điều tồi tệ nhất, IMF lạc quan nâng dự báo tăng trưởng

WHO cảnh báo 3 loại siro ho của Ấn Độ nghi gây tử vong ở trẻ em

WHO cảnh báo 3 loại siro ho của Ấn Độ nghi gây tử vong ở trẻ em

Mỹ, Trung trả đũa lẫn nhau, chiến tranh thương mại lan ra đại dương

Mỹ, Trung trả đũa lẫn nhau, chiến tranh thương mại lan ra đại dương

Thị trường 24h

Giá bạc hôm nay 14/10: Vượt mốc 52 USD/ounce, là 'ngôi sao sáng' trong nhóm tài sản trú ẩn

Giá bạc hôm nay 14/10: Vượt mốc 52 USD/ounce, là "ngôi sao sáng" trong nhóm tài sản trú ẩn

Tin hot thị trường ngày 14/10: Nước súc miệng Nano silver – DHT của Dược phẩm Hà Tây bị đình chỉ lưu hành

Tin hot thị trường ngày 14/10: Nước súc miệng Nano silver – DHT của Dược phẩm Hà Tây bị đình chỉ lưu hành

Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng miếng SJC vượt mốc 144 triệu đồng/lượng, đà tăng vẫn chưa dừng?

Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng miếng SJC vượt mốc 144 triệu đồng/lượng, đà tăng vẫn chưa dừng?

Chuyển động Đông Bắc

Nông dân nuôi bò sữa Phú Thọ 'kêu cứu', chính quyền tức tốc vào cuộc giữ sinh kế, ổn định an ninh nông thôn

Nông dân nuôi bò sữa Phú Thọ "kêu cứu", chính quyền tức tốc vào cuộc giữ sinh kế, ổn định an ninh nông thôn

Vựa na ngọt giờ đẫm vị đắng

Vựa na ngọt giờ đẫm vị đắng

Quảng Ninh tổ chức concert dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập tỉnh

Quảng Ninh tổ chức concert dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập tỉnh

Đô thị - Địa ốc

Tiền sử dụng đất “cao ngất ngưởng”: HoREA kiến nghị sửa để dân và doanh nghiệp không bị “mua lại đất của mình”

Tiền sử dụng đất “cao ngất ngưởng”: HoREA kiến nghị sửa để dân và doanh nghiệp không bị “mua lại đất của mình”

TP.HCM có thêm nguồn cung nhà ở xã hội, hiện thức hoá giấc mơ an cư cho người lao động

TP.HCM có thêm nguồn cung nhà ở xã hội, hiện thức hoá giấc mơ an cư cho người lao động

“Cú hích” hạ tầng tạo vòng tăng trưởng mới cho bất động sản phía Nam

“Cú hích” hạ tầng tạo vòng tăng trưởng mới cho bất động sản phía Nam

Đầu tư - Tài chính

Ông Trump đe dọa tạm dừng giao thương một số lĩnh vực với Trung Quốc, thị trường bốc hơi 450 tỉ USD

Ông Trump đe dọa tạm dừng giao thương một số lĩnh vực với Trung Quốc, thị trường bốc hơi 450 tỉ USD

Người Mỹ bị lừa hàng trăm triệu USD mỗi năm vì các ATM tiền ảo

Người Mỹ bị lừa hàng trăm triệu USD mỗi năm vì các ATM tiền ảo

Cơn sốt vàng ở “Khu kim cương” Manhattan, New York

Cơn sốt vàng ở “Khu kim cương” Manhattan, New York

Xe & Số

Thị trường tiền số bốc hơi 150 tỷ USD sau khi Trung Quốc 'tung đòn' đáp trả Mỹ

Thị trường tiền số bốc hơi 150 tỷ USD sau khi Trung Quốc "tung đòn" đáp trả Mỹ

Thị trường tiền số 'sống dậy' sau cú sập giá lịch sử nhờ thông điệp của ông Trump

Thị trường tiền số "sống dậy" sau cú sập giá lịch sử nhờ thông điệp của ông Trump

Báo động trẻ em và thanh niếu niên mắc chứng trầm cảm, Đan Mạch cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Báo động trẻ em và thanh niếu niên mắc chứng trầm cảm, Đan Mạch cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Tiếp thị - Bán hàng

'Sale sốc tận cùng' nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!

"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!

Chuyện những bà chủ tiệm tạp hoá ‘lên đời’ nhờ công nghệ

Chuyện những bà chủ tiệm tạp hoá ‘lên đời’ nhờ công nghệ

Trung Quốc gây choáng khi bán tấm pin mặt trời giá chỉ bằng 1/2 hàng Nhật

Trung Quốc gây choáng khi bán tấm pin mặt trời giá chỉ bằng 1/2 hàng Nhật

Giải trí - Du lịch - Ẩm thực

Người Ấn Độ ồ ạt tới Việt Nam du lịch vì biển đẹp, ăn ngon, khách sạn rẻ

Người Ấn Độ ồ ạt tới Việt Nam du lịch vì biển đẹp, ăn ngon, khách sạn rẻ

Tờ báo danh tiếng thế giới tiết lộ 14 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Việt Nam

Tờ báo danh tiếng thế giới tiết lộ 14 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Việt Nam

Một đêm đáng nhớ ở Hà Nội của nữ phóng viên Úc: Dạo phố đường tàu, săn đồ vintage, ăn bánh mì giữa lòng phố cổ...

Một đêm đáng nhớ ở Hà Nội của nữ phóng viên Úc: Dạo phố đường tàu, săn đồ vintage, ăn bánh mì giữa lòng phố cổ...

Media

Từ hôm nay đến 10/8, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe

Từ hôm nay đến 10/8, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe

Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thu đổi 450.000 xe máy chạy xăng trong Vành đai 1

Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thu đổi 450.000 xe máy chạy xăng trong Vành đai 1

Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc vắng lặng sau vụ thuốc giả vừa bị triệt phá

Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc vắng lặng sau vụ thuốc giả vừa bị triệt phá

Góc nhìn thị trường

Cách thức bán hàng đa kênh chi phí thấp cho hộ kinh doanh

Cách thức bán hàng đa kênh chi phí thấp cho hộ kinh doanh

Khi scandal thành công cụ bán hàng: Bài học đắt giá từ chiêu trò của Ngân 98

Khi scandal thành công cụ bán hàng: Bài học đắt giá từ chiêu trò của Ngân 98

Thị trường F&B Việt Nam “thanh lọc” quyết liệt: Các cửa hàng và chuỗi phải làm gì?

Thị trường F&B Việt Nam “thanh lọc” quyết liệt: Các cửa hàng và chuỗi phải làm gì?

HoREA đề xuất tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT: Gỡ “nút thắt” cho hàng trăm dự án

HoREA đề xuất tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT: Gỡ “nút thắt” cho hàng trăm dự án

Sau nhiều năm ách tắc vì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất thanh toán, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Quốc hội bổ sung quy định rõ ràng trong dự thảo nghị quyết mới, nhằm bảo đảm công bằng cho doanh nghiệp và khơi thông hàng trăm dự án BT trên cả nước.

Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình

Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình

Giữa biển nước mênh mông do mưa lũ chia cắt, cô lập ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn), bất chấp hiểm nguy 45 người dân xã Hữu Liên và Yên Bình đã băng rừng, lội suối suốt 5 giờ đồng hồ để mang những món quà là nhu yếu phẩm, quần áo đến với bà con đang mắc kẹt trong lũ dữ

Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI “bốc hơi”: Cơn sốt chưa từng có, fan Việt dậy sóng săn vé

Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI “bốc hơi”: Cơn sốt chưa từng có, fan Việt dậy sóng săn vé

Với 3 ngày mở bán, toàn bộ vé concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City đã nhanh chóng “bốc hơi” khỏi hệ thống, tạo nên cơn địa chấn thực sự trên mạng xã hội và khiến cộng đồng fan vỡ òa vì độ hot chưa từng thấy.

Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City

Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City

Siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7, 8 và 9/10, với mức giá từ 2 đến 8 triệu đồng mang đến cho khán giả hàng loạt đặt quyền hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt săn lùng chưa từng thấy ngay khi mở bán.

CEO của Ford thừa nhận Trung Quốc vượt Tesla, GM để "hoàn toàn thống trị" trong lĩnh vực xe điện toàn cầu

CEO của Ford thừa nhận Trung Quốc vượt Tesla, GM để 'hoàn toàn thống trị' trong lĩnh vực xe điện toàn cầu

Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, vừa gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận rằng các hãng xe Mỹ gần như không có cửa cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện (EV).

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Ngày 1 tháng 10 năm 2025, Việt Nam - Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội vừa ra mắt chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp “Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa”. 