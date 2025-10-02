CEO của Ford thừa nhận Trung Quốc vượt Tesla, GM để 'hoàn toàn thống trị' trong lĩnh vực xe điện toàn cầu

“Thực tế cạnh tranh hiện nay là Trung Quốc chính là "con khỉ đột khổng lồ" của ngành xe điện. Tesla, GM hay Ford không thể so bì được với họ”, ông Farley nói trong chương trình podcast Decoder của The Verge phát sóng ngày 30/9.

Trung Quốc thống trị nhờ chính sách và chi phí thấp

Theo Farley, thành công của các hãng xe điện Trung Quốc không phải ngẫu nhiên, mà đến từ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của chính phủ cùng khả năng đổi mới công nghệ với chi phí rất thấp.

“Ở Trung Quốc có hàng trăm công ty xe điện, tất cả đều được chính quyền địa phương hỗ trợ với các khoản trợ cấp khổng lồ. Từ những thương hiệu lớn như BYD, Geely cho đến những cái tên mới mẻ như Nio, Xiaomi, nhiều hãng trước đây chưa từng sản xuất ô tô nhưng nay lại nắm lợi thế vượt trội,” Farley nhận định.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, chỉ trong giai đoạn 2009–2023, chính phủ Trung Quốc đã chi ít nhất 230 tỷ USD để hỗ trợ các nhà sản xuất xe điện trong nước.

Xe điện Trung Quốc vượt xa về công nghệ

Farley từng nhiều lần bày tỏ sự “choáng ngợp” trước tốc độ phát triển của xe điện Trung Quốc. Tại Diễn đàn Aspen Ideas hồi tháng 6, ông gọi đây là “điều khiêm nhường nhất” mà ông từng chứng kiến.

“Công nghệ trên xe của họ vượt xa chúng ta. Huawei và Xiaomi hiện diện trong mọi chiếc xe. Người dùng không cần kết nối điện thoại, toàn bộ dữ liệu số được đồng bộ hóa tức thì,” ông nói.

CEO Ford thậm chí còn thử lái xe điện đầu tiên của Xiaomi – mẫu SU7. Ông tiết lộ đã trực tiếp mang xe từ Thượng Hải về Chicago để trải nghiệm suốt nửa năm qua:

“Tôi không thích nói nhiều về đối thủ, nhưng tôi đã lái chiếc Xiaomi. Và thành thật mà nói, tôi không muốn từ bỏ nó.”

“Nếu thua Trung Quốc, Ford sẽ không còn tương lai”

Farley cảnh báo rằng sự cạnh tranh này không chỉ giới hạn ở lĩnh vực xe điện, mà còn là cuộc đua công nghệ toàn cầu.

“Chúng ta đang đối đầu với Trung Quốc trong một cuộc cạnh tranh toàn cầu. Nếu thua, Ford sẽ không có tương lai,” ông khẳng định.

Không chỉ Farley, lãnh đạo các hãng xe điện Mỹ khác cũng chung nhận định. Ông RJ Scaringe – CEO của Rivian – cho rằng lợi thế của Trung Quốc đến từ chi phí lao động thấp, vốn rẻ và chính sách trợ cấp quy mô lớn, chứ không phải nhờ một “bí mật công nghệ đặc biệt” nào.

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Thị trường xe điện toàn cầu hiện chứng kiến sự áp đảo của BYD – đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc, với doanh số liên tục bứt phá. Trong khi đó, các hãng Mỹ như Ford hay GM đang vật lộn để duy trì lợi nhuận khi đầu tư lớn vào EV nhưng phải đối mặt với áp lực giá rẻ và công nghệ tích hợp vượt trội từ xe Trung Quốc.

Với những tuyên bố thẳng thắn từ CEO Ford, có thể thấy cuộc đua EV không chỉ là chuyện kinh doanh, mà còn là cuộc đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong ngành công nghiệp xe hơi của tương lai.