Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025

Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) được công bố ngày 1/10, tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025.

PII phản ánh bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Chỉ số này cũng cung cấp căn cứ, bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo năm nay gồm: Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng và Huế.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu cả nước, với 18/52 chỉ số thành phần đứng đầu. Năm 2023 và 2024, hai năm đầu chỉ số PII được xây dựng, Hà Nội cũng xếp hạng nhất.

TP Hồ Chí Minh giữ vững vị trí thứ 2, dẫn đầu trụ cột cơ sở hạ tầng và 13 chỉ số. Quảng Ninh lần đầu vươn lên vị trí thứ 3, dẫn đầu 7 chỉ số. Hải Phòng đứng thứ 4, nổi bật ở trụ cột Thể chế. Huế góp mặt trong Top 5 nhờ thế mạnh về vốn con người và dịch vụ.

Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025. Số liệu: Bộ KH&CN

Đảng và Nhà nước ta đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng “chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có những công cụ định lượng nhằm đánh giá khách quan hiện trạng, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ở cấp quốc gia, từ năm 2017, Chính phủ đã sử dụng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xây dựng và công bố hằng năm. Ở cấp địa phương, Việt Nam là một trong số ít quốc gia tiên phong triển khai Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Sau giai đoạn thử nghiệm năm 2022, PII đã chính thức áp dụng trên toàn quốc từ năm 2023.

PII được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với phương pháp luận và mô hình do WIPO chuyển giao. Các chuyên gia độc lập của WIPO đã kiểm chứng, khẳng định PII đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế về thống kê và phương pháp, trở thành công cụ đáng tin cậy trong đánh giá đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương. Hiện nay, ngoài Việt Nam, chỉ có Ấn Độ, Trung Quốc và Colombia phát triển chỉ số này.

Ngay sau khi công bố, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động nghiên cứu, phân tích và đưa kết quả PII vào thực tiễn quản lý, coi đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng, thực thi chính sách, xác định điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng phát triển.

Tổng Giám đốc WIPO cũng ghi nhận PII Việt Nam đang tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy tinh thần học hỏi tích cực giữa các địa phương.

Trong chuyến thăm Việt Nam tuần trước, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang cho rằng Việt Nam từ lâu đã là nơi thử nghiệm nhiều sáng kiến mới, trong đó có PII. "Sáng kiến của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác như Ấn Độ", ông nói và cho biết Cuba, Brazil cũng quan tâm đến mô hình này.

Theo Báo cáo GII 2025 do WIPO công bố, Việt Nam hiện xếp thứ 44 trong số 139 nền kinh tế. Trong đó, ba chỉ số thành phần gồm nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đứng đầu thế giới.

Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương xây dựng trên toàn quốc, được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng hàng năm, từ 2023.