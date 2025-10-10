TP.HCM có thêm nguồn cung nhà ở xã hội, hiện thức hoá giấc mơ an cư cho người lao động

TP.HCM có thêm dự án nhà ở xã hội mới

UBND TP HCM vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư, quy mô hơn 34.000 m², gồm ba tòa chung cư cao 15 tầng, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình dự kiến cung cấp chỗ ở cho khoảng 3.200 người dân, chủ yếu là người lao động thu nhập thấp.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với trường mầm non, công viên cây xanh, khu thể thao, bãi xe và 34 căn nhà phố thương mại, hướng tới hình thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, có hạ tầng và tiện ích tương đương khu dân cư thương mại.

TP.HCM cần tập trung phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc dự án được thông qua là bước tiến tích cực trong bối cảnh thành phố đang “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển 200.000 căn NƠXH đến năm 2030. Hiện mới chỉ đạt hơn 6,6% kế hoạch, tương đương 6.657 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thành phố hiện có 11 dự án đang triển khai hơn 11.600 căn, 6 dự án sắp khởi công và 26 dự án đã có chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp nhiều rào cản do thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng chậm và thiếu quỹ đất phù hợp.

Việc khởi động dự án Mỹ Xuân B1 không chỉ tăng thêm nguồn cung mà còn được kỳ vọng “mở khóa” cho chuỗi dự án nhà ở xã hội sắp tới, góp phần giảm áp lực chỗ ở cho người dân, đồng thời tạo thêm niềm tin vào chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030.