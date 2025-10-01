Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội, đồng thời là sân chơi mở dành cho tất cả mọi người dân Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2025, là một phần trong mục tiêu kiến tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn mỗi ngày, tuỳ năng lực thể chất & lịch trình riêng, mỗi cá nhân đều có thể tham gia để rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao trên các nền tảng mạng xã hội. Để hoà nhịp cùng 3F*, người tham gia có thể sử dụng ứng dụng vRace trên điện thoại di động để thực hiện một trong ba môn: chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe. Ban Tổ Chức sẽ quy đổi mỗi 1km hợp lệ trên hệ thống vRace tương ứng với 3.000 VNĐ đóng góp vào Quỹ Nghị Lực Sống, nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình “Khởi nghiệp kinh doanh số”.

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể sử dụng Facebook để chụp ảnh và đăng trên trang cá nhân của mình kèm đầy đủ nội dung theo yêu cầu và hashtag chương trình #StandardCharteredVN #ButPhaVuonXa #StandardCharteredMarathon #SCHM2025 #FunFitFest #Ngayhoivuikhoetructuyen #NghiLucSong (hình thức này áp dụng cho bất kỳ môn thể dục – thể thao nào). Mỗi tài khoản Facebook sẽ được ghi nhận một lượt tham gia duy nhất và mỗi bài đăng hợp lệ trên mạng xã hội Facebook sẽ được quy đổi thành 20.000 VNĐ đóng góp cho Quỹ Nghị Lực Sống. (*)Chi tiết thể lệ và cách thức tham dự chương trình xem tại: fun-fit-fest-tnc.pdf

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến – Fun Fit Fest , bạn không chỉ là lưu lại cột mốc bứt phá của bản thân, mà còn là khoảnh khắc chúng ta cùng nhau lan toả, khích lệ tinh thần thể thao, nâng cao sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của cả cộng đồng…khi bạn đăng tải nỗ lực tập luyện của mình trên mạng xã hội. Đồng thời, bạn còn chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những người khuyết tật của quỹ Nghị Lực Sống có cơ hội khởi nghiệp. Chúng tôi rất tâm huyết với chương trình này và tin là sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.”

Nghị Lực Sống là doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2008. Tổ chức hoạt động với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và nhóm yếu thế hòa nhập xã hội thông qua đào tạo nghề CNTT miễn phí và nâng cao năng lực và tạo việc làm, giúp họ sống độc lập, tự chủ. Đến nay, Nghị Lực Sống đã đào tạo hơn 1.560 học viên, với 70% có việc làm sau tốt nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội tại Việt Nam.



Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2025 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Standard Chartered là nhà tài trợ chính cho giải chạy, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển lâu dài cùng Việt Nam, nối tiếp hành trình hơn 120 năm gắn bó. Giải chạy mang tinh thần thể thao kết nối cộng đồng bền vững, là sân chơi dành cho tất cả những ai yêu chạy bộ, từ các VĐV chuyên nghiệp, VĐV khuyết tật, VĐV nước ngoài cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.





Tại Việt Nam, Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi Ngân hàng thành lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng dài hạn của Việt Nam và có cam kết mạnh mẽ với thị trường nơi đây.



Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) - ngân hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered, đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt Nam. Hiện tại, Standard Chartered Việt Nam có 4 chi nhánh, gồm 2 chi nhánh tại Hà Nội và 2 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Ngân hàng được đặt ở Hà Nội.



Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đến Việt Nam nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng như hỗ trợ khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh.



Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức tài chính cơ bản.



Standard Chartered là tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với sự hiện diện tại 54 thị trường năng động trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng thông qua sự đa dạng đặc trưng của mình. Truyền thống và giá trị của Ngân hàng được thể hiện qua lời hứa thương hiệu “Here for good”.



Standard Chatered được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.



