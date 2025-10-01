Google mất đứt 24,5 triệu USD tiền bồi thường vì khóa kênh YouTube của ông Trump

Theo thỏa thuận, 22 triệu USD trong số này sẽ được dành cho việc xây dựng một phòng khiêu vũ mới trong Nhà Trắng — dự án mà ông Trump đặc biệt quan tâm. Google từ chối bình luận. Phần còn lại sẽ được phân bổ cho một số nguyên đơn khác tham gia cùng ông Trump trong vụ kiện.

Thỏa thuận này khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm của ông Trump nhằm chống lại lệnh đình chỉ từ YouTube. Kể từ khi quay lại Nhà Trắng sau chiến thắng bầu cử tháng 11/2024, ông Trump đã liên tiếp đạt được các thỏa thuận dàn xếp có lợi với nhiều tập đoàn công nghệ và truyền thông mà ông cáo buộc “đối xử bất công” với mình — dù trước đó tòa án thường xuyên khẳng định các nền tảng mạng xã hội có quyền theo Tu chính án thứ nhất để kiểm duyệt nội dung theo ý họ.

Hồi tháng 12/2024, ABC News thuộc Walt Disney Co. đã đồng ý trả 15 triệu USD cho một quỹ tổng thống hoặc bảo tàng tương lai của Trump để khép lại vụ kiện liên quan đến phát biểu bị cho là phỉ báng của nhà báo George Stephanopoulos.

Tháng 1/2025, Meta Platforms Inc. chấp nhận chi 25 triệu USD — trong đó 22 triệu USD dành cho thư viện Trump — để dàn xếp vụ kiện tương tự liên quan đến lệnh cấm Facebook đối với ông sau bạo loạn 6/1.

Đến tháng 2, ông Trump cũng kết thúc tranh chấp pháp lý với Twitter (nay là X). Hồ sơ tòa án không tiết lộ chi tiết, nhưng The Wall Street Journal đưa tin nền tảng này đã trả khoảng 10 triệu USD để giải quyết.

Tháng 7, Paramount Global tuyên bố đạt thỏa thuận trị giá 16 triệu USD với Trump sau vụ kiện cáo buộc CBS Broadcasting chỉnh sửa sai lệch cuộc phỏng vấn với khi đó là Phó Tổng thống Kamala Harris. CBS sau đó công bố bản ghi hình chưa chỉnh sửa và cam kết công bố toàn bộ bản ghi các cuộc phỏng vấn ứng viên tổng thống trong tương lai. Thỏa thuận này được xem là một bước quan trọng để Paramount được cơ quan quản lý liên bang phê chuẩn thương vụ sáp nhập với Skydance Media.

Ban đầu, ông Trump đồng loạt kiện Google, Facebook và Twitter, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính để “trừng phạt” các công ty này và ngăn họ cấm hoặc gắn cờ người dùng khác. Cả ba tập đoàn sau đó đều đã gỡ bỏ lệnh cấm với Trump, nhưng lúc đó ông đã chủ yếu chuyển sang sử dụng mạng xã hội riêng Truth Social.

Ông Trump từng thua kiện Twitter ở tòa cấp sơ thẩm khi một thẩm phán liên bang tại San Francisco năm 2021 phán quyết nền tảng này không vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp khi đình chỉ tài khoản của ông. Đơn kháng cáo của ông Trump vẫn đang chờ xét xử thì thỏa thuận dàn xếp được ký kết.