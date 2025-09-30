Quảng Ninh chỉ có 16 đoàn khiếu nại đến trụ sở tiếp công dân
Hồng Nhung
30/09/2025 6:05 AM (GMT+7)
Trong nửa đầu năm 2025, số lượng các vụ tố cáo tại tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt, tình trạng người dân "rồng rắn" đi kiện cũng đã hạn chế.
Số liệu của Thanh tra Quảng Ninh cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp 2.588 lượt công dân với 2.301 người, tương ứng 1.067 vụ việc, giảm hơn 1.000 vụ việc so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, số đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân chỉ còn 16 đoàn với 338 người, giảm tới 28 đoàn so với cùng kỳ năm 2024. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu vẫn xoay quanh lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, số vụ việc mới phát sinh có xu hướng giảm.
Theo lý giải của ngành Thanh tra tỉnh này, việc các vụ khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự được hạn chế một phần lớn là do công tác tiếp dân ở cấp cơ sở đã có sự cải thiện.
Cụ thể, bên cạnh công tác giải quyết đơn thư, trong nửa đầu năm, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 2 đơn vị. Kết quả cho thấy không phát hiện vi phạm ở cấp tổ chức, song có 5 cá nhân bị kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, xử lý trách nhiệm cán bộ theo quy định. Điều này góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật hành chính trong đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân
Công tác tiếp công dân tại Quảng Ninh trong nửa đầu năm 2025 đã có nhiều điểm sáng như số lượng đơn thư, đoàn đông người giảm; tỷ lệ giải quyết tố cáo cao; các vụ việc phức tạp được quan tâm xử lý. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết khiếu nại mới đạt gần 60%, chưa đáp ứng yêu cầu.
Để tăng cường hiệu quả, ngày 15/4/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 1066/UBND-TD1, yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Văn bản trên nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp tiếp dân, đối thoại, xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài, phức tạp, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giải quyết vụ việc mới phát sinh đạt trên 85%, đồng thời tổ chức thi hành nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực. Cùng với đó là tăng cường công tác phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2025, Thanh tra và các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận tổng cộng 4.008 đơn thư, giảm 730 đơn so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 3.472 đơn đủ điều kiện xử lý, liên quan đến hơn 3.263 vụ việc. Tất cả số đơn đều đã được phân loại, xử lý, không để xảy ra tình trạng tồn đọng.
Cụ thể, đơn thư khiếu nại chiếm 331 vụ việc, đơn tố cáo là 113 vụ việc, còn lại 2.819 vụ việc thuộc dạng kiến nghị, phản ánh. Kết quả giải quyết cho thấy, số vụ việc đã xử lý đạt 547 vụ việc, số còn lại đang trong quá trình giải quyết theo quy định.
Trong tổng số 154 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã có 92 vụ việc được giải quyết, đạt tỷ lệ gần 60%. Phần lớn vụ việc được xử lý bằng quyết định hành chính (72 vụ), còn lại thông qua thuyết phục, giải thích để công dân tự nguyện rút đơn.
