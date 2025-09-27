Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quảng Ninh đặt loạt mục tiêu đột phá

Sau 3 ngày làm việc vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Nhiều nhiệm vụ lớn được đặt ra cho Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu trọng tâm hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đã được Đại hội thống nhất phấn đấu bao gồm:

Về xây dựng Đảng: Phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3-3,5% tổng số đảng viên.

Về kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 12%/năm. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 18%. GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30%. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhận được sự thống nhất cao.

Phấn đấu thành lập mới đạt 2.000 doanh nghiệp/năm. Đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP khoảng 40-45%. Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 12%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75% và nâng cao chất lượng đô thị.

Về xã hội: Phấn đấu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%; đạt 68 giường bệnh/1 vạn dân; 19 bác sĩ/1 vạn dân; 8 dược sĩ đại học/1 vạn dân; 33 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Phấn đấu chỉ số phát triển con người của tỉnh ở nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; tuổi thọ trung bình người dân trên 76 tuổi. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 95%. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Về môi trường: Phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 99%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt trên 85%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99% và tại các khu vực nông thôn đạt 90%.

Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải tại các khu đô thị mới tập trung đạt 100%. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 50% và nâng cao chất lượng rừng.

Phát biểu bế mạc Đại hội ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, đại hội đã biểu quyết, nhất trí cao với những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Ðại hội.

Đặc biệt, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển 5 nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2025 - 2030.

"Mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 55 đồng chí, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, năng lực và uy tín, có bản lĩnh, khát vọng đổi mới, đoàn kết và quyết tâm cống hiến. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, nguyện đem hết sức mình, kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu mục tiêu và quyết tâm.