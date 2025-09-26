Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu 4 nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội có sự tham dự của ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI có sự tham dự của 366 đại biểu chính thức từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đồng thời, Đại hội còn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,...

Đặc biệt là sự tham gia của 366 đại biểu chính thức từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và khát vọng của hơn 104 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn 1,4 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương, nghiêm túc tập trung tổ chức, triển khai đại hội đại biểu các cấp; tích cực, chủ động xây dựng văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự và các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra hôm nay.

Đánh giá về những thành công trong công tác điều hành của tỉnh, ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Ninh liên tục có những sự chuyển giao về vị trí lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn luôn duy trì được sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày 25 đến 27/9.

"Những thành tựu trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” anh hùng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh.

Cũng trong nội dung phát biểu sáng 26/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, bối cảnh mới đang mở ra những động lực, nền tảng mới để đất nước vững vàng cất cánh trong kỷ nguyên phát triển.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng thời, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, ông Vũ Đại Thắng nêu nhóm nhiệm vụ quan trọng với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bao gồm:

Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ hai, Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ ba, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ tư, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.