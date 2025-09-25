Điện lực Quảng Ninh lắp máy phát điện dự phòng phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh với sự tham dự của 366 đại biểu đại diện cho 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện, ngành điện Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý, quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ thành công Đại hội.

Công nhân ngành điện kiểm tra kỹ thuật xung quanh khu vực tổ chức Đại hội. (Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh)

Cụ thể, phương án cấp điện ưu tiên được thiết lập với chế độ giám sát trực tuyến 24/24. Các thiết bị bảo vệ, máy biến áp, đường dây trung - hạ thế được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng trước ngày diễn ra sự kiện.

Trong suốt thời gian trước, trong và sau đại hội, tổ chức lực lượng ứng trực tại chỗ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống sự cố về điện nếu xảy ra. Tổ công tác chuyên trách đã được thành lập, gồm những kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng và thiết bị an toàn.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống lưới điện phục vụ đại hội được theo dõi chặt chẽ qua hệ thống SCADA, đảm bảo mọi bất thường đều được phát hiện và khắc phục kịp thời, không làm gián đoạn quá trình tổ chức đại hội.



Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai nhiều tổ ứng trực 24/24 trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tỉnh lần thứ XVI. (Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh)

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ngành điện còn tăng cường phối hợp với UBND các cấp và lực lượng công an địa phương nhằm đảm bảo an toàn điện trong khu vực diễn ra đại hội.

Công tác tuyên truyền về an toàn điện cũng được thực hiện, nhằm hạn chế các hành vi vô ý làm ảnh hưởng đến hệ thống điện như dựng lều, treo pa-nô gần lưới điện hay sử dụng thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn.

Các điểm đấu nối, hệ thống chiếu sáng, thiết bị điện phục vụ âm thanh - hình ảnh trong đại hội đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, quy trình. (Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh)

Theo chương trình, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu làm việc, thực hiện các nội dung theo quy định và thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội sẽ có sự tham dự của 366 đại biểu đại diện cho 59 đảng bộ trực thuộc của tỉnh, thay mặt cho trên 104.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, số đại biểu đương nhiên là 39 đồng chí; số đại biểu chính thức được bầu tại 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc là 327 đồng chí đại diện cho trên 104.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.