Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu đô thị tại Cao Xanh (Quảng Ninh)

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh, giá khởi điểm của tài sản ở mức hơn 950 tỷ đồng, thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2025.

Dự án diện tích sử dụng đất dự kiến là 35ha do UBND tỉnh Quảng Ninh là chủ sở hữu. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ xây thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà liền kề và biệt thự để bán.

Khu đất này nằm ở vị trí tiếp giáp với đường Trần Phú (tỉnh lộ 337), phía Tây giáp với Dự án Khu đô thị ngành Than; phía Bắc giáp với Dự án khu đô thị giai đoạn 1 và 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.



Nhiều dự án bất động sản quanh khu vực Cao Xanh (Quảng Ninh) đã bị bỏ hoang lâu năm.

Theo nhận định của các chuyên gia về đấu giá, bất động sản, thương vụ này có thể đứng trước nhiều thách thức. Nguyên nhân là do xung quanh khu vực nói trên có rất nhiều dự án bất động sản, khu đô thị khác nhưng đã bị hoang hóa từ lâu, xây dựng lác đác, phần nhiều không có người dân cư trú.

Điển như chuỗi đô thị Hà Khánh – Cao Xanh, rộng hàng trăm ha rơi vào tình trạng bỏ hoang khi cỏ dại mọc um tùm hơn 10 năm qua gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường đô thị. Khu đô thị Tropical City FLC Hạ Long, rộng khoảng 88 ha, với hàng nghìn căn shophouse, liền kề và gần 826 căn chung cư, hiện cũng trong tình trạng tương tự.

Ngoài ra, dự án Emerald Bay – Diễn Loan, xã Thống Nhất, rộng 23,084 ha, với 435 lô đất liền kề và biệt thự cũng rơi vào cảnh mua đi bán lại đất nền, không được đầu tư xây dựng thêm các công trình.



Tính từ đầu năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố danh sách 259 dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách trong giai đoạn 2025 – 2030 với tổng vốn dự kiến lên tới 850.420 tỷ đồng và tổng diện tích sử dụng đất khoảng 20.919 ha.