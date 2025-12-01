Chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
Thanh Tuyền
01/12/2025 5:41 PM (GMT+7)
Chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn gồm nhiều hoạt động tại Ngọa Vân và Yên Tử, dự kiến diễn ra từ 18-22/12.
Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn sẽ diễn ra từ ngày 18-22/12.
Các sự kiện bao gồm: Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông diễn ra vào ngày 19/12 tại chùa Ngọa Vân; khóa tu “Yên Tử - Suối nguồn Tuệ Giác lần thứ VII" diễn ra từ ngày 19 - 21/12 tại Yên Tử; đêm hoa đăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông diễn ra ngày 19/12 tại Yên Tử; Lễ cúng Phật - cúng Tổ - nhiễu tháp Huệ Quang diễn ra ngày 19/12 tại Yên Tử; Đại lễ tưởng niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết bàn tại diễn ra ngày 20/12 tại Yên Tử.
Trong đó, Đại lễ tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, với sự tham dự của khoảng 7.000 người và khoảng 3 vạn người hành hương lễ bái.
Đặc biệt, sự kiện được mong chờ nhất trong chuỗi hoạt động là Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Lễ đón bằng sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).
Buổi lễ do 3 tỉnh, thành có Di sản Văn hóa thế giới là Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng đồng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các sở, ngành liên quan. Buổi lễ dự kiến thu hút khoảng 15.000 người, bao gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc do 3 địa phương phối hợp thực hiện và dự kiến có màn bắn pháo hoa tầm thấp.
Cùng với lễ đón Bằng công nhận, Festival Yên Tử “Hành trình di sản, tinh hoa thế giới” cũng sẽ được tổ chức, bao gồm nhiều hoạt động phong phú: Triển lãm thành tựu Di sản ngàn năm “Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; Hội chợ Thương mại - OCOP và Lễ hội ẩm thực; giao lưu trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian; Tuần phim Di sản; giải đua xe đạp Quảng Ninh mở rộng năm 2025 “Về miền Di sản".
Đây không chỉ là dịp để tri ân công đức Phật hoàng Trần Nhân Tông mà còn nhằm tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.
