Hà Nội rực rỡ mùa Trung thu 2025: Hồi sinh văn hóa và cú hích du lịch Việt Nam
Phương Đăng (theo TTW)
30/09/2025 7:44 AM (GMT+7)
Khu Phố Cổ Hà Nội đang trở thành tâm điểm của Lễ hội Trung thu năm nay. Đây là sự kiện thường niên được người dân và du khách mong chờ, mang đến một bức tranh sống động của di sản văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ những món đồ chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ cho đến những đoàn rước đèn sôi động, lễ hội mang đến cơ hội hiếm có để du khách hòa mình vào văn hóa Việt Nam, Travel and Tour World (TTW) viết.
Không chỉ đơn thuần là một lễ hội, Trung thu còn là dịp khẳng định vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước tìm kiếm trải nghiệm đậm chất Việt, theo TTW.
Phố cổ Hà Nội ngập tràn sắc màu Trung thu
Cứ vào mùa Trung thu kéo dài ngày 22/9 đến 12/10/2025, du khách tới Hà Nội đều có thể thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống, nếm bánh trung thu đặc sản, khám phá những phiên chợ đêm rực rỡ với đồ thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đường phố. Vào buổi tối, các gia đình tụ họp trên phố, thắp đèn lồng, kể chuyện trăng rằm, tạo nên bầu không khí ấm áp, đoàn viên.
Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp các đơn vị và cá nhân tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa mừng Tết Trung thu 2025.
Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, tiến sĩ giấy, chuồn chuồn tre... Đặc biệt, hình ảnh đầu lân truyền thống miền Bắc được phục dựng, gợi lại ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực hồi sinh và trao truyền di sản văn hóa dân gian tới lớp trẻ.
Hoạt động đa dạng, hấp dẫn mọi lứa tuổi
Ngày 27/9, trong không gian cổ kính tại đình Kim Ngân, tọa đàm “Trăng ta” - tái hiện không khí trung thu truyền thống của vùng Bắc Bộ và ứng dụng di sản trong đời sống đương đại đã giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa văn hóa của loại hình thủ công này.
Ngày 28/9, Hiệp hội Thiết kế Thời trang Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn thời trang thiếu nhi, kết hợp nét đẹp truyền thống với sáng tạo hiện đại. Trên phố Phùng Hưng, du khách có thể chiêm ngưỡng các bức bích họa Trung thu kết hợp trình chiếu 3D trong chủ đề “Mùa trăng cổ tích”, tạo nên không gian huyền ảo.
Ngoài ra, những trò chơi STEM kết hợp khoa học, nghệ thuật và công nghệ cũng sẽ được giới thiệu, giúp Trung thu trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, điểm nhấn của mùa Trung thu 2025 tại Hà Nội là đêm rước đèn “Full Moon Festival” vào ngày 3/10. Đoàn rước sẽ đi qua các con phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm, tái hiện trọn vẹn nét duyên dáng Trung thu Hà Nội trong bối cảnh văn hóa độc đáo. Trẻ em và gia đình sẽ cầm đèn lồng sặc sỡ, hòa mình trong tiếng trống lân rộn rã và điệu nhạc truyền thống, mang đến trải nghiệm khó quên cho cả người dân và du khách.
Đòn bẩy du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam
Lễ hội Trung thu tại Phố cổ Hà Nội không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là cú hích quan trọng cho ngành du lịch, theo TTW. Hàng nghìn du khách bị cuốn hút bởi những con phố trang hoàng lộng lẫy, các chương trình biểu diễn đặc sắc, cùng cơ hội trực tiếp tham gia vào hoạt động thủ công truyền thống.
Sự kiện này góp phần hỗ trợ sinh kế cho các hộ kinh doanh địa phương, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Đối với du khách quốc tế, đây là dịp lý tưởng để cảm nhận sâu sắc nhịp sống và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam – một đất nước vừa gìn giữ truyền thống, vừa sáng tạo trong cách lan tỏa di sản.
