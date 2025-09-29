Bất ngờ: Khách hàng châu Âu giờ đây “mê” ô tô Trung Quốc hơn ô tô Mỹ
Phương Đăng (theo Yahoo News)
29/09/2025 10:40 AM (GMT+7)
Cuộc chiến thương mại của chính quyền Trump và vấn đề địa chính trị đang làm tổn hại đến ô tô Mỹ tại châu Âu, trong khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lại hưởng lợi, theo báo cáo của Escalent.
Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump dường như đang làm tổn hại đến danh tiếng của ngành công nghiệp ô tô Mỹ ở nước ngoài.
Trong nghiên cứu "Tác động của các thương hiệu ô tô Trung Quốc", công ty nghiên cứu Escalent đã phát hiện ra một số xu hướng trong quyết định mua ô tô của người tiêu dùng châu Âu. Nghiên cứu cho thấy 47% người mua sẽ cân nhắc một chiếc xe đến từ Trung Quốc, trong khi chỉ 44% cân nhắc lựa chọn từ các nhà sản xuất ô tô Mỹ. Vào năm 2024, các con số này hoàn toàn đảo ngược, với 31% người mua xem xét xe Trung Quốc và 51% chọn xe Mỹ.
Nghiên cứu khảo sát 1.692 người tham gia từ ngày 21/5 đến 31/7 năm nay.
"Kết quả nghiên cứu không nhằm đánh giá lý do tại sao sự thay đổi trong sự xem xét lại các thương hiệu ô tô ngoài các thương hiệu Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ rằng chính trị địa phương (thuế quan, các thỏa thuận thương mại, lập trường của Mỹ về Nga/Ukraina) đang ảnh hưởng đến cảm nhận của người tiêu dùng châu Âu đối với Mỹ và các thương hiệu ô tô Mỹ", Phó chủ tịch sáng tạo động cơ của Escalent, KC Boyce, cho biết với Yahoo Finance.
Ông Boyce cho biết thêm, sự xem xét đối với các thương hiệu ô tô từ các quốc gia khác cũng tăng theo năm, với Mỹ là ngoại lệ duy nhất.
Ngoài ra, mức độ tin tưởng chung đối với hàng hóa từ các quốc gia khác cũng duy trì hoặc tăng đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ Mỹ, ông Boyce cho biết.
Ví dụ, mức độ tin tưởng đối với hàng hóa Nhật Bản đã tăng lên 54% từ 50%, hàng hóa Hàn Quốc tăng lên 34% từ 30%, và hàng hóa Trung Quốc tăng lên 19% từ 12%.
Còn Mỹ thì sao? Mức độ tin tưởng giảm xuống 24% từ 31%.
Giá cả cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định này. Người tiêu dùng châu Âu có xu hướng cho rằng ô tô Trung Quốc sẽ rẻ hơn, và chất lượng có thể tốt hơn, Boyce nói thêm.
"Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến vấn đề khả năng chi trả”, theo ông Boyce.
Một sự khác biệt thú vị giữa người mua ô tô ở châu Âu và Mỹ là một phần đáng kể người mua ô tô châu Âu vẫn xem xét ô tô điện, điều này giúp các thương hiệu Trung Quốc, vì họ cung cấp nhiều mẫu xe điện tại EU.
Báo cáo bán hàng gần đây phản ánh xu hướng này. Các báo cáo bán hàng từ một số quốc gia EU cho thấy Tesla (TSLA), nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất của Mỹ, vẫn đang gặp khó khăn về nhu cầu.
Theo Hiệp hội Các Nhà sản xuất Ô tô Châu Âu (ACEA), số lượng đăng ký ô tô điện Tesla tại châu Âu — một chỉ số đo lường doanh số — giảm xuống chỉ còn 8.837 chiếc vào tháng 7, giảm 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng số lượng đăng ký ô tô điện tại khu vực này, bao gồm Vương quốc Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA), tăng 33,6% trong tháng 7, với tổng số đăng ký ô tô, bất kể loại động cơ, tăng 5,9%.
