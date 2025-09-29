Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu dự Đại hội dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, sáng ngày 29/9, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời tri ân các vị tiền bối cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại bức Phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân.

Trước anh linh của các Vua Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Đoàn đại biểu nguyện một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Đoàn nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Đất Tổ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đề ra, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế là trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.