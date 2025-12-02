Hưng Yên: Phát hiện, xử phạt một người phụ nữ bán thuốc nhưng không có chứng chỉ hành nghề
Tú Uyên
02/12/2025
Sở Y tế Hưng Yên vừa xử phạt một người phụ nữ ở TP.Thái Bình (cũ), nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên vì bán thuốc mà không có chứng chỉ hành nghề.
Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Thị Anh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Cụ thể, căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 27/11/2025 của đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế; theo đề nghị của đoàn kiểm tra tại tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 28/11/2025, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thị C (SN 1964, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) với 2 hành vi.
Hành vi thứ nhất, bà C đã hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược tại vị trí công việc phải có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật.
Hành vi thứ hai là bán lẻ thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được.
Theo Sở Y tế Hưng Yên, bà Đoàn Thị C được xác định bán lẻ thuốc mà không có chứng chỉ hành nghề dược tại vị trí trước cửa số nhà 524, phố Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Sở Y tế Hưng Yên phạt tiền bà C 7,5 triệu đồng với hành vi thứ nhất; 25 triệu đồng với hành vi thứ hai; tổng cộng tiền phạt là 32,5 triệu đồng.
Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên buộc bà C ngừng ngay hoạt động kinh doanh và tháo dỡ ngay biển hiệu, di dời toàn bộ tủ thuốc khỏi vị trí trước cửa số nhà 524 phố Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo; yêu cầu bà C nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước khu vực IV.
Bà C được yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà bà này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.
