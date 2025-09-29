Facebook trả tiền bồi thường vi phạm quyền riêng tư cho hàng triệu người dùng
Phương Đăng (theo CBSNews)
29/09/2025 10:39 AM (GMT+7)
Bạn từng nộp đơn yêu cầu nhận tiền từ vụ dàn xếp quyền riêng tư lên tới 725 triệu USD của Facebook? Nếu đã nộp đơn, bạn có thể sắp nhận được tiền. Theo Theo CBS News, Facebook đang bắt đầu chi trả khoản tiền bồi thường vi phạm quyền riêng tư cho hàng triệu người dùng.
Việc thanh toán đã bắt đầu từ tháng 9 và sẽ kéo dài trong 10 tuần, theo CBS News.
Từ bê bối Cambridge Analytica
Hàng triệu người dùng đủ điều kiện nộp đơn từ năm 2023, sau khi Facebook bị cáo buộc lạm dụng dữ liệu cá nhân của người dùng và chia sẻ với các nhà quảng cáo cũng như môi giới dữ liệu.
Vụ việc liên quan đến bê bối Cambridge Analytica năm 2018, khi công ty tư vấn chính trị này thu thập dữ liệu người dùng để lập hồ sơ cử tri. Công ty mẹ Meta đến nay vẫn phủ nhận mọi sai phạm.
Người dùng sẽ nhận bao nhiêu tiền?
Theo hồ sơ tòa án ngày 5/9, mức chi trả trung bình là 29,43 USD, cao nhất không vượt quá 38,36 USD.
Mỗi người được tính điểm dựa trên số tháng họ hoạt động trên Facebook trong khoảng 24/5/2007 – 22/12/2022. Ai dùng Facebook càng lâu thì tiền nhận được càng nhiều, tối đa là mức trần nói trên.
Nếu bạn nằm trong danh sách, bạn sẽ nhận được email từ “Facebook User Privacy Settlement Administrator” với tiêu đề: Facebook User Privacy Settlement – Settlement and Distribution Status Update. Email này sẽ kèm theo mã số hồ sơ của bạn.
Khoản tiền này có bị tính thuế không?
Theo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), hầu hết các khoản thu nhập đều phải nộp thuế, trừ khi có quy định loại trừ cụ thể.
Một ngoại lệ quan trọng nằm ở Điều khoản 104, cho phép miễn thuế với khoản bồi thường liên quan đến chấn thương thể chất hoặc bệnh tật.
Tuy nhiên, trong vụ việc này, Facebook dàn xếp vì vi phạm quyền riêng tư và chia sẻ dữ liệu, không liên quan đến tổn hại thể chất. Do đó, khoản tiền người dùng nhận được nhiều khả năng bị tính là thu nhập chịu thuế thông thường.
