"Dirty soda" khuấy đảo giới trẻ Mỹ: Thức uống lạ đời soda pha sữa, siro tạo nên cơn sốt giải khát mới

Trào lưu mạng xã hội thành "mỏ vàng" khiến Pepsi, McDonald’s, Taco Bell cũng không thể ngồi yên

Dirty soda thường bắt đầu với một loại nước ngọt có ga, sau đó pha thêm siro hương vị, kem hoặc các nguyên liệu khác. Dù Swig tuyên bố bản quyền thương hiệu, nhưng TikTok và chương trình truyền hình thực tế The Secret Lives of Mormon Wives mới là chất xúc tác khiến thức uống này lan tỏa nhanh chóng, vượt ngoài tốc độ mở rộng của chính chuỗi này.

Dòng sản phẩm đồ uống lấy cảm hứng từ Dirty soda của PepsiCo bao gồm Pepsi Wild Cherry & Cream, Dirty Mountain Dew và Mug Floats Vanilla Howler. Ảnh PepsiCo

Giống như cocktail thủ công đã mở đường cho cocktail đóng chai, dirty soda đang thúc đẩy các tập đoàn nước giải khát đẩy mạnh sản phẩm đóng lon, đóng chai sẵn.

Với Pepsi chuẩn bị tung 2 sản phẩm mới đóng chai là Dirty Dew và Mug Floats Vanilla Howler trong vài tuần tới, giới chuyên gia tin rằng người tiêu dùng sẽ càng có thêm cơ hội sáng tạo công thức mới. Hai sản phẩm mới Dirty Dew và Mug Floats Vanilla Howler, được kỳ vọng nối tiếp thành công của Pepsi Wild Cherry & Cream ra mắt hồi đầu năm.

“Dirty soda cho phép khách hàng thử nghiệm và cá nhân hóa đồ uống theo cách chưa từng có. Giờ họ có một nền tảng hoàn toàn mới để sáng tạo”, ông Kirkham nói.

Hiện người tiêu dùng có thể tìm thấy dirty soda ở khắp nơi, từ siêu thị cho tới chuỗi thức ăn nhanh.

“Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để cả PepsiCo lẫn người tiêu dùng trải nghiệm soda theo cách mới ”, ông Mark Kirkham, Giám đốc Marketing PepsiCo Bắc Mỹ chia sẻ.

Màu sắc rực rỡ của Dirty soda đặc biệt hút giới trẻ. Ảnh Swig.

Không chỉ Pepsi, nhiều “ông lớn” khác cũng nhập cuộc. McDonald’s đang thử nghiệm Sprite Lunar Splash tại hơn 500 điểm bán sau khi đóng cửa chuỗi CosMc’s. Taco Bell đưa Dirty Mountain Dew Baja Blast vào thực đơn giới hạn. TGI Fridays thì thêm dirty soda có thể pha rượu.

Swig hiện đã có hơn 140 cửa hàng tại 16 bang, doanh số cùng cửa hàng tăng 8,2% trong năm nay. CEO Alex Dunn ví von: “Chúng tôi đang làm với soda điều mà Starbucks từng làm với cà phê".

Các đối thủ như Sodalicious, Fiiz, Cool Sips cũng nhanh chóng ăn theo. Thậm chí các quán cà phê như Dutch Bros cũng bổ sung dirty soda vào menu.

Dễ làm, dễ bán, dễ hút khách

Theo chuyên gia Erica Holland-Toll (The Culinary Edge), dirty soda hấp dẫn các chuỗi nhà hàng vì: Có thể tận dụng ngay máy soda sẵn có. Nguyên liệu bổ sung đơn giản, thường đã có trong bếp.

Không giống espresso cầu kỳ, dirty soda lại dễ tùy biến, ít caffeine nên có thể uống cả ngày. Đặc biệt, màu sắc rực rỡ khiến món này trở thành “mồi câu” hoàn hảo trên TikTok.

Bà Sally Lyons Watt (Circana) nhận xét: “Đây là món quà nhỏ dễ chịu. Không phải bỏ ra 30-50 USD, nhưng khách vẫn cảm thấy vui vẻ và hài lòng".

Thay đổi thói quen uống soda

Sau gần hai thập kỷ sụt giảm, tiêu thụ soda tại Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2004 đạt đỉnh 15,3 tỷ gallon, nhưng đến 2024 giảm còn 11,87 tỷ. Năm 2025 dự kiến nhích nhẹ lên 11,88 tỷ gallon – một phần nhờ dirty soda và dòng soda lợi khuẩn (prebiotic soda).

Dirty soda cũng lôi kéo giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ 18–35 tuổi. Nhiều người trước đây gần như không uống soda, nhưng sau khi thấy trào lưu trên mạng, họ bắt đầu pha chế tại nhà.

“Dirty soda đóng vai trò như công cụ chiêu mộ khách hàng mới cho thương hiệu soda truyền thống,” bà Katie Webb, Phó chủ tịch đổi mới Keurig Dr Pepper, nhận định.

Sản phẩm Dr Pepper Creamy Coconut từng trở thành đồ uống giới hạn thành công nhất của hãng.

Pepsi cũng cho biết Wild Cherry & Cream là một trong những hương vị tăng trưởng nhanh nhất.





