'Hoàng tử Nhà Trắng' Barron Trump giàu hơn cả Đệ nhất phu nhân Melania với khối tài sản “kếch xù”

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và "Hoàng tử Nhà Trắng" Barron Trump. Ảnh Chip Somodevilla/Getty Images

Con trai út của ông Trump - Barron Trump – ở tuổi 19 – không chỉ vượt qua mẹ và chị gái Ivanka, mà còn được đánh giá có tương lai tài chính rực rỡ, hứa hẹn trở thành “người kế thừa tài chính” sáng giá nhất trong gia tộc. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Barron đã dành kỳ nghỉ hè của mình để gặp gỡ đối tác, phát triển dự án công nghệ và lên kế hoạch khởi nghiệp riêng.

Dưới đây là bảng xếp hạng tài sản của các thành viên gia đình Tổng thống Donald Trump theo Forbes.

Tổng thống Donald Trump: Đứng đầu gia tộc với khối tài sản 7,3 tỷ USD, tăng thêm hơn 3 tỷ USD chỉ trong một năm, chủ yếu nhờ vào tiền điện tử và các hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Con số này đưa ông vọt lên vị trí 201 trong danh sách Forbes 400.

Barron Trump (19 tuổi): Con út của ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania, hiện là sinh viên NYU, gây choáng khi đã sở hữu 150 triệu USD. Forbes cho biết Barron chính là người đưa cha và anh chị của mình đến với thế giới tiền điện tử, nắm giữ nhiều ví token và thậm chí còn có khả năng thu về 525 triệu USD khi số token bị khóa được mở giao dịch.

Don Jr. (47 tuổi) và Eric Trump (41 tuổi): Lần lượt sở hữu 500 triệu USD và 750 triệu USD, nhờ kinh doanh khai thác Bitcoin và các dự án tài chính liên quan đến World Liberty Financial.

Ivanka Trump (43 tuổi): Có khối tài sản khoảng 100 triệu USD. Tuy nhiên, chồng cô – Jared Kushner – mới là người nổi bật, với khối tài sản vượt mốc 1 tỷ USD nhờ quỹ đầu tư tư nhân và mối quan hệ với các nhà tài phiệt Trung Đông.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump (55 tuổi): Thu nhập năm qua khoảng 20 triệu USD, từ sách, diễn thuyết, phim tài liệu và cả đồng tiền số riêng.

Tiffany Trump (31 tuổi) và chồng Michael Boulos không có tên trong danh sách Forbes, dù Boulos đến từ một gia đình giàu có.

Như vậy, trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục củng cố đế chế tài chính trị giá hàng tỷ USD, "Hoàng tử Nhà Trắng" Barron lại nổi lên như một “ngôi sao mới” của gia tộc, với tiềm năng sớm trở thành tỷ phú trẻ tuổi.