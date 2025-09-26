Bùng nổ du lịch chăm sóc sức khỏe: Thái Lan bỏ túi 40 tỷ USD, vươn lên số 1 thế giới

Theo báo cáo Wellness Economy Monitor mới nhất của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute – GWI), ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe của Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 120%/năm trong du lịch chăm sóc sức khỏe. Thành tích này vượt qua tất cả các quốc gia nằm trong top 25 thị trường chăm sóc sức khỏe hàng đầu, đưa Thái Lan trở thành một quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.

Du lịch chăm sóc sức khỏe – xu hướng mới định hình kỳ nghỉ

Ngày nay, du khách có xu hướng tìm đến những hành trình chậm rãi, giàu trải nghiệm tinh thần, tập trung vào chữa lành, tái tạo năng lượng và cân bằng. Du lịch chăm sóc sức khỏe của Thái Lan – kết hợp giữa thư giãn, ẩm thực lành mạnh, rèn luyện thể chất và hòa mình vào thiên nhiên – đã trở thành một phần cốt lõi trong đời sống hiện đại của người dân xứ Chùa Vàng, đồng thời gắn kết tự nhiên với thế mạnh du lịch văn hóa của đất nước này.

Theo nền tảng du lịch đa dịch vụ Đông Nam Á Traveloka, nhu cầu du lịch chăm sóc sức khỏe đang định hình lại lựa chọn kỳ nghỉ của du khách. Các loại hình lưu trú như nhà nghỉ, villa, homestay, khu cắm trại ngày càng được ưa chuộng bởi những ai tìm kiếm sự nghỉ ngơi, hồi phục và cân bằng. Cùng lúc đó, lượng tìm kiếm các dịch vụ spa, massage, suối nước nóng, phòng khám y tế/thẩm mỹ, bấm huyệt và trải nghiệm chuyên biệt cũng tăng vọt – phản ánh mong muốn gắn kết với thiên nhiên và hướng đến lối du lịch bền vững, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Khách du lịch trong khu vực thúc đẩy tăng trưởng

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Thái Lan đang thu hút mạnh mẽ du khách trong khu vực. Dữ liệu tìm kiếm từ Traveloka cho thấy nhu cầu cao đến từ Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Australia. Khách du lịch nội địa cũng tận dụng nền tảng này để khám phá spa, massage và các điểm đến chăm sóc sức khỏe ngay trong Thái Lan, đồng thời tìm hiểu những điểm đến quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng chung của du lịch chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á.

Ông Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, nhận định: “Du lịch giờ đây không chỉ là ngắm cảnh, mà còn là cách để nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời củng cố kết nối với những giá trị thực sự quan trọng".