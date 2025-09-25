Hơn 11 triệu m² sàn nhà ở đã hoàn thành, TP.HCM đẩy mạnh nguồn cung cuối năm

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại

Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở, tại hội nghị công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết thành phố đang tập trung phát triển nhà ở thương mại.

Cụ thể, ông Cường cho hay 9 tháng đầu năm, thành phố đang triển khai 373 dự án nhà ở thương mại, quy mô 197.623 căn nhà, với 45.460 căn hộ chung cư và 152.163 nhà ở thấp tầng.

Mục tiêu năm 2025, thành phố phát triển 14,862 triệu m2 sàn xây dựng. Đến nay, thành phố đã xây dựng mới 11,172/14,862 triệu m2 sàn nhà ở. Kết quả, thành phố đã đạt 75,2% chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vấn đề phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM lại vẫn rất hạn chế. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố có 2 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (quy mô 1.554 căn); 11 dự án đang thi công xây dựng (quy mô 11.654 căn; trong đó, đến cuối năm 2025 dự kiến hoàn thành 4 dự án với quy mô 2.194 căn); 6 dự án đã có giấy phép xây dựng, chuẩn bị triển khai thi công (quy mô 5.263 căn) và 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (quy mô 13.959 căn).

TP.HCM đã hoàn thành hơn 11 triệu m² sàn nhà ở trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố đang có dự kiến nguồn cung lớn để bổ sung nhà ở cho thị trường, tập trung giải quyết thủ tục pháp lý để sớm đưa vào triển khai xây dựng, theo kế hoạch trong 3 tháng cuối năm 2025, khởi công 20 dự án với quy mô 23.480 căn.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung phát triển nhanh nhà ở xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho TP.HCM sau sáp nhập là 199.400 căn; giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản để tăng nguồn cung bất động sản.

Ngoài ra, việc tinh giản thủ tục hành chính trong quản lý đất đai cũng được thành phố ưu tiên nhằm tối ưu hóa quy trình theo hướng thuận tiện, hiệu quả; Khuyến khích phát triển nhà ở riêng lẻ do dân tự xây thông qua việc miễn giấy phép xây dựng.