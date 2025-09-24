TP.HCM triển khai hỗ trợ nguồn vốn cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

Hỗ trợ các chủ đầu tư chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM

Ngày 24/9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM triển khai Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP.HCM về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng đăng tải Nghị quyết 17 trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các tổ chức biết, tham gia.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng (cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố) thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết để tham mưu UBND TP.HCM xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ; đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật.

UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn TP.HCM có nhiệm vụ thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để triển khai Nghị quyết 17.



TP.HCM triển khai ccơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Ảnh: Gia Linh

Được biết, Nghị quyết 17 của HĐND TP.HCM ban hành ngày 24/7, quy định cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Với những dự án triển khai nhiều giai đoạn, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo từng hạng mục được nghiệm thu.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách chi thường xuyên, do Sở Xây dựng làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí. Chính sách này áp dụng cho dự án đủ điều kiện theo Luật Nhà ở và Nghị định 98, bao gồm nhà chung cư xuống cấp, nguy hiểm cần phá dỡ khẩn cấp, hoặc các công trình nằm trong kế hoạch cải tạo đã được Nhà nước phê duyệt.