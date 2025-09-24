TP.HCM triển khai hỗ trợ nguồn vốn cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

Gia Linh

24/09/2025 7:00 PM (GMT+7)

Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị sớm áp dụng Nghị quyết 17/2025 về hỗ trợ nguồn vốn, kinh phí cho các chủ đầu tư.

Hỗ trợ các chủ đầu tư chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM

Ngày 24/9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM triển khai Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP.HCM về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng đăng tải Nghị quyết 17 trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các tổ chức biết, tham gia.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng (cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố) thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết để tham mưu UBND TP.HCM xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ; đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật.

UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn TP.HCM có nhiệm vụ thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để triển khai Nghị quyết 17.

TP.HCM triển khai ccơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Ảnh: Gia Linh

Được biết, Nghị quyết 17 của HĐND TP.HCM ban hành ngày 24/7, quy định cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Với những dự án triển khai nhiều giai đoạn, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo từng hạng mục được nghiệm thu.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách chi thường xuyên, do Sở Xây dựng làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí. Chính sách này áp dụng cho dự án đủ điều kiện theo Luật Nhà ở và Nghị định 98, bao gồm nhà chung cư xuống cấp, nguy hiểm cần phá dỡ khẩn cấp, hoặc các công trình nằm trong kế hoạch cải tạo đã được Nhà nước phê duyệt.

Tham khảo thêm
Doanh nghiệp tái khởi động dự án, nguồn cung bất động sản phía Nam tăng nhiệt

Doanh nghiệp tái khởi động dự án, nguồn cung bất động sản phía Nam tăng nhiệt

24/09/2025 7:00 PM

Nhiều dự án tái khởi động, nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền mua bất động sản phía Nam

Nhiều dự án tái khởi động, nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền mua bất động sản phía Nam

24/09/2025 7:00 PM

Icon
TP.HCM triển khai hỗ trợ nguồn vốn cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

TP.HCM triển khai hỗ trợ nguồn vốn cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị sớm áp dụng Nghị quyết 17/2025 về hỗ trợ nguồn vốn, kinh phí cho các chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2 sắp mở bán cho người lao động TP.HCM

Dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2 sắp mở bán cho người lao động TP.HCM

Người lao động tại TP.HCM sắp được mua dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2. Đây là nguồn cung nhà ở xã hội mới tại thành phố sau hợp nhất.

Hơn 8.740 căn hộ cho thuê ngắn ngày tại TP.HCM, HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý

Hơn 8.740 căn hộ cho thuê ngắn ngày tại TP.HCM, HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết tại TP.HCM (trước hợp nhất) có hơn 8.740 căn hộ được cho thuê ngắn ngày. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị bổ sung cơ chế để bảo vệ quyền lợi các chủ sở hữu.

TP.HCM đẩy mạnh việc tinh giản thủ tục, cắt giảm hồ sơ đất đai hỗ trợ người dân

TP.HCM đẩy mạnh việc tinh giản thủ tục, cắt giảm hồ sơ đất đai hỗ trợ người dân

Thời gian tới, TP.HCM yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, hướng tới mục tiêu cắt giảm các hồ sơ bằng giấy.

Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Nhiều nhà đầu tư khu vực phía Bắc cũng đổ về TP.HCM để săn lùng các bất động sản giá tầm trung, đầy đủ pháp lý. Theo một số chuyên gia, giá nhà đất vùng ven TP.HCM hiện vẫn thấp hơn Hà Nội khoảng 10-20%, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Chung cư, đất nền tại TP.HCM tiếp tục tăng giá

Chung cư, đất nền tại TP.HCM tiếp tục tăng giá

Dù mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM giảm nhẹ, giá bán chung cư và đất nền vẫn tăng mạnh, lần lượt là 42% và 44% so với quý 1/2024.

Quy hoạch

Bình Dương điều chỉnh bảng giá đất trong năm 2025, cao nhất hơn 52 triệu đồng/m2

Bình Dương điều chỉnh bảng giá đất trong năm 2025, cao nhất hơn 52 triệu đồng/m2

Thủ tướng ấn định thời gian hoàn thành các tuyến kết nối với sân bay Long Thành

Thủ tướng ấn định thời gian hoàn thành các tuyến kết nối với sân bay Long Thành

Đề xuất bổ sung 1.600 tỷ đồng để đầu tư 4 nút giao thông lớn tại TP.HCM

Đề xuất bổ sung 1.600 tỷ đồng để đầu tư 4 nút giao thông lớn tại TP.HCM

Dự án

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các khu VSIP là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các khu VSIP là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore

Lý do bất ngờ bất động sản ven TP.HCM “lật thế cờ” vào thời điểm cận Tết

Lý do bất ngờ bất động sản ven TP.HCM “lật thế cờ” vào thời điểm cận Tết

Nâng cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 để giảm áp lực giao thông đường bộ và kết nối vùng

Nâng cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 để giảm áp lực giao thông đường bộ và kết nối vùng

Tiện ích sống

Nguồn cung nhà ở xã hội tiếp tục tăng trong năm 2025

Nguồn cung nhà ở xã hội tiếp tục tăng trong năm 2025

Cục Hàng không cấp tốc bổ sung slot tại Tân Sơn Nhất, phục vụ cao điểm Tết

Cục Hàng không cấp tốc bổ sung slot tại Tân Sơn Nhất, phục vụ cao điểm Tết

Hàng ngàn người dân chen chúc chờ trải nghiệm Metro số 1

Hàng ngàn người dân chen chúc chờ trải nghiệm Metro số 1

TP.HCM triển khai hỗ trợ nguồn vốn cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

TP.HCM triển khai hỗ trợ nguồn vốn cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị sớm áp dụng Nghị quyết 17/2025 về hỗ trợ nguồn vốn, kinh phí cho các chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2 sắp mở bán cho người lao động TP.HCM

Dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2 sắp mở bán cho người lao động TP.HCM

Người lao động tại TP.HCM sắp được mua dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2. Đây là nguồn cung nhà ở xã hội mới tại thành phố sau hợp nhất.

Hơn 8.740 căn hộ cho thuê ngắn ngày tại TP.HCM, HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý

Hơn 8.740 căn hộ cho thuê ngắn ngày tại TP.HCM, HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết tại TP.HCM (trước hợp nhất) có hơn 8.740 căn hộ được cho thuê ngắn ngày. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị bổ sung cơ chế để bảo vệ quyền lợi các chủ sở hữu.

TP.HCM đẩy mạnh việc tinh giản thủ tục, cắt giảm hồ sơ đất đai hỗ trợ người dân

TP.HCM đẩy mạnh việc tinh giản thủ tục, cắt giảm hồ sơ đất đai hỗ trợ người dân

Thời gian tới, TP.HCM yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, hướng tới mục tiêu cắt giảm các hồ sơ bằng giấy.

Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Nhiều nhà đầu tư khu vực phía Bắc cũng đổ về TP.HCM để săn lùng các bất động sản giá tầm trung, đầy đủ pháp lý. Theo một số chuyên gia, giá nhà đất vùng ven TP.HCM hiện vẫn thấp hơn Hà Nội khoảng 10-20%, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Chung cư, đất nền tại TP.HCM tiếp tục tăng giá

Chung cư, đất nền tại TP.HCM tiếp tục tăng giá

Dù mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM giảm nhẹ, giá bán chung cư và đất nền vẫn tăng mạnh, lần lượt là 42% và 44% so với quý 1/2024.