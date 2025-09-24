Hơn 8.740 căn hộ cho thuê ngắn ngày tại TP.HCM, HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý

HoREA kiến nghị thêm về quy định cho thuê căn hộ ngắn ngày

HoREA cho biết tại TP.HCM (trước hợp nhất), có hơn 8.740 căn hộ được cho thuê ngắn ngày, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Báo cáo của Airbnb cho biết, năm 2024 nền tảng này đã đóng góp khoảng 16.200 tỷ đồng vào GDP, hỗ trợ 64.000 việc làm cho các lĩnh vực như vận tải, dịch vụ

Tuy nhiên từ ngày 27/2/2025, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 26/2025/QĐ-UBND thì Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) không nhận đơn đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ chung cư lưu trú ngắn hạn.

Vấn đề này, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ nhà, hộ kinh doanh mô hình này. Nhiều chủ nhà, những người cho thuê dịch vụ Airbnb tại địa bàn TP.HCM phải chủ động tìm khách thuê dài hạn, thay vì cho thuê ngắn hạn như trước đây. Trong đó, nhà đầu tư đang cho thuê hay liên kết với bên thứ 3 để kinh doanh hình thức trên đã phải giảm giá để tìm khách thuê dài hạn.

TP.HCM (trước hợp nhất) có hơn 8.740 căn hộ được cho thuê ngắn ngày. Ảnh: Gia Linh

Trên thực tế, tất cả UBND các cấp, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM (trước khi hợp nhất) đều căn cứ Điều 12 Quyết định 26/2025/QĐ-UBND, không cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, cho thuê căn hộ chung cư theo ngày, theo tuần. Theo HoREA, Luật Nhà ở 2023 đã quy định rõ cấm sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở, nhưng đồng thời thừa nhận quyền của chủ sở hữu được cho thuê nhà ở, trong đó có hình thức cho thuê ngắn hạn theo ngày, theo tuần. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 95/2024/NĐ-CP chưa có quy định chi tiết, trong khi thực tế hoạt động này đang phát triển mạnh.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng từng nhận định việc cấm cho thuê ngắn hạn chưa hợp lý, bởi bản chất hoạt động này vẫn là “sử dụng căn hộ để ở”, phù hợp với quyền tài sản của chủ sở hữu theo Bộ luật Dân sự.

Trước vấn đề trên, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết vừa có văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng, đề xuất bổ sung cơ chế "quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư" vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết tại cuộc họp ngày 4/8/2025, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện quy định, hướng dẫn điều kiện cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích lưu trú ngắn hạn, đồng thời rà soát, công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện.

“Nhằm mục tiêu đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu và cư dân, HoREA đã đề nghị bổ sung cơ chế quản lý chi tiết vào Nghị định 95/2024/NĐ-CP, cụ thể là thêm Điều 91a về “quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong chung cư”, ông Châu cho hay.

Theo đó, HoREA đề xuất quy định cụ thể: Điều kiện cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư: Phải là căn hộ du lịch (condotel) thuộc nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng làm cơ sở lưu trú du lịch (sau đây gọi là căn hộ du lịch) hoặc căn hộ chung cư đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo quy định của pháp luật về du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh cho thuê căn hộ chung cư lưu trú ngắn hạn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về du lịch, pháp luật về đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, việc cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư phải có hợp đồng ký kết giữa chủ sở hữu căn hộ chung cư và người có nhu cầu thuê căn hộ hoặc thông qua đại lý du lịch trực tuyến (Online Travel Agency-OTA) (hợp đồng thuê căn hộ không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực), nhằm xác định trách nhiệm của chủ sở hữu căn hộ, tránh trường hợp người thuê căn hộ chung cư sử dụng vào các mục đích khác (không phải để ở)…