TP.HCM mở đường cho 74 khu đất làm dự án nhà ở thương mại
Gia Linh
25/09/2025 7:00 PM (GMT+7)
Để tăng cường nguồn cung nhà ở cho thị trường, TP.HCM vừa đưa ra danh sách 74 khu đất hơn 1.000 ha để thí điểm phát triển dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới.
Hơn 1.000 ha đất được đề xuất để làm nhà ở tại TP.HCM
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có tờ trình 6260/TTr-SNNMT-QLĐ gửi UBND TP.HCM để kiến nghị cơ chế mới, tạo điều kiện tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường.
Được biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất UBND thành phố danh mục 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.
Nghị quyết 171 của Quốc hội cho phép thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, kể cả đất không phải là đất ở, nhằm thúc đẩy phát triển dự án nhanh hơn, đa dạng hóa nguồn cung nhà ở.
Tổng diện tích các khu đất này khoảng 1.080 ha, bao gồm đất ở chiếm hơn 531 ha (gồm 8,2 ha đất ở hiện hữu và 523 ha đất dự kiến chuyển đổi). Khoảng 42,3 ha đất lúa cũng được đề xuất chuyển mục đích, song không có diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất.
Ngoài ra, đối với khu đất còn lại mà các tổ chức đã đăng ký thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ chủ trì tổ chức xem xét đánh giá đợt tiếp theo trong tháng 10/2025.
Lãnh đạo Sở này cho biết cơ chế này được kỳ vọng tạo lối thoát cho hàng loạt dự án tại TP.HCM khi mà quy định trước đây chỉ cho phép doanh nghiệp làm dự án nhà ở thương mại trên đất ở hợp pháp, hoặc đất ở xen kẽ với các loại đất khác. Điều này khiến nhiều dự án được triển khai trên các khu đất đã nằm trong quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở gặp vướng mắc pháp lý. Từ đó, một số dự án phải nằm “đắp chiếu” trong thời gian dài.
