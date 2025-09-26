Ẩm thực Đà Nẵng - thiên đường hải sản qua góc nhìn tinh tế của đầu bếp Pháp
Phương Đăng (theo SCMP)
26/09/2025 2:18 PM (GMT+7)
Một đầu bếp fine-dining (ẩm thực cao cấp) người Pháp sống ở Đà Nẵng mới đây chia sẻ niềm say mê với ẩm thực Đà Nẵng - thành phố biển không chỉ tuyệt đẹp mà còn được mệnh danh là thiên đường hải sản.
Đà Nẵng – thành phố biển giàu tiềm năng ẩm thực
Đà Nẵng là thành phố ven biển miền Trung Việt Nam, nằm gần nhiều điểm đến biểu tượng của Việt Nam như Hội An, Bà Nà Hills và Cố đô Huế, theo SCMP.
Thành phố được chia thành hai khu chính: khu ven biển – với quán bar, khách sạn và được giới digital nomad, lướt sóng ưa chuộng; Khu trung tâm – nơi tập trung các quán cà phê 24 giờ, hàng quán bình dân và chợ truyền thống. Cầu Rồng vắt ngang sông Hàn nối liền hai bờ, đồng thời là điểm nhấn du lịch khi phun lửa vào các tối cuối tuần.
Trong năm 2024, cẩm nang du lịch trực tuyến TasteAtlas đã xếp ẩm thực Việt Nam vào nhóm ngon nhất thế giới, với phở và bánh mì đã trở thành “ngôi sao toàn cầu”. Nhưng tại Đà Nẵng, hải sản là điểm nhấn thực sự.
“Linh hồn” của Đà Nẵng – mì Quảng
Một trong những món ăn biểu tượng nơi đây là mì Quảng, món mì làm bằng gạo có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
“Không gì khiến bạn cảm nhận rõ mình đang ở Đà Nẵng hơn là một tô mì Quảng”, Olivier Corti – bếp trưởng chuyên về ẩm thực cao cấp người Pháp đang sống và làm việc ở Đà Nẵng chia sẻ.
Mì Quảng thường có nước lèo vàng nghệ, ăn kèm tôm vừa hoặc nhỏ, cá, thịt heo, gà hoặc sứa. Rau thơm, ớt, trứng luộc, bánh tráng mè nướng và rau xà lách tươi được dọn kèm. Khi trộn rau với mì, hương vị trở nên thanh mát, trong khi vụn bánh tráng tạo độ giòn và vị bùi béo.
Corti gợi ý quán Mì Quảng Cô Sáu một địa chỉ được Michelin giới thiệu. Chủ quán là người Quảng Nam, đảm bảo hương vị “chuẩn gốc”.
Hải sản đường phố - tinh hoa ẩm thực Đà Nẵng
Corti – vốn xuất thân từ Lyon (Pháp), từng làm việc tại Monaco và Hong Kong – đã gắn bó với Đà Nẵng từ năm 2017.
Là một đầu bếp và chuyên gia ấm thực cao cấp, song Corti đặc biệt ấn tượng với những phụ nữ đứng bếp trong các quán ăn đường phố và cho rằng, họ chính là những đầu bếp xuất sắc nhất.
“Những đầu bếp xuất sắc nhất ở Đà Nẵng chính là những người mẹ, người chị đứng bếp trong các quán ăn đường phố dân dã – họ nấu cùng một món suốt 30 năm, dành cả đêm chuẩn bị cho buổi sáng. Họ chính là tinh hoa ẩm thực nơi đây", Corti bình luận.
Các quán bình dân ở Đà Nẵng với bàn ghế nhựa được xếp ngoài vỉa hè, hải sản được đưa từ thuyền nhỏ vào bếp sáng sớm. Đồ nướng than mang vị khói đặc trưng: hàu, sò, mực, tôm nướng bơ tỏi và lẩu hải sản đều hút khách.
Tuy nhiên, theo đầu bếp Corti, các quán ăn ở phân khúc cao cấp hơn cũng có sức hấp dẫn riêng và cũng là điểm đến quen thuộc của du khách. Không gian sáng sủa, có điều hòa, hải sản phong phú từ nghêu, sò, ốc, hàu, tôm hùm, thực khách có thể chọn tôm hùm sống tại bể để chế biến theo nhiều kiểu: sốt bơ tỏi, tiêu đen, chua ngọt…
Không thể bỏ qua bánh xèo và bún chả cá
Ngoài hải sản, sẽ là thiếu sót lớn nếu đến Đà Nẵng mà không thưởng thức bánh xèo giòn rụm vàng ươm, ăn kèm rau sống, bánh tráng và nước mắm pha, theo đầu bếp Pháp. Corti tiết lộ quán bánh xèo ưa thích của anh là Bánh Xèo Bà Dưỡng - quán có hơn 30 năm lịch sử. Quán còn phục vụ nem lụi – thịt heo xay xiên sả nướng, ăn cuốn với bánh tráng và chấm nước đậm đà.
Đặc biệt, theo Corti, bữa sáng ở Đà Nẵng thường là bún chả cá. Nước lèo cam óng ánh từ cà chua và xương cá/thịt heo, ăn cùng chả cá, tôm, chả cua, cá lát, đôi khi cả quẩy giòn.
Một lựa chọn khác là bò né – “phiên bản Việt” của món "steak and eggs" phục vụ trên chảo gang nóng bỏng, kèm bánh mì. Đầu bếp Corti thường đến quán Bò Né Khanh để ăn 1 set bò né kèm cà phê sữa đá.
