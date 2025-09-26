Doanh thu lao dốc, Starbucks khai tử 500 cửa hàng, sa thải 900 nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ USD

Theo thông tin công bố, khoảng 900 nhân viên ngoài hệ thống bán lẻ sẽ bị sa thải vào thứ Sáu. Đây là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai dưới thời CEO Brian Niccol, sau khi 1.100 nhân viên khối văn phòng đã mất việc hồi đầu năm nay.

Đóng cửa hàng loạt, chi phí khổng lồ

Starbucks cho biết số lượng cửa hàng do công ty vận hành tại Bắc Mỹ sẽ giảm khoảng 1% trong năm tài khóa 2025, tương đương khoảng 500 cửa hàng phải đóng cửa, theo ước tính của TD Cowen.

Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Starbucks cho hay 90% chi phí tái cấu trúc 1 tỷ USD sẽ đến từ thị trường Bắc Mỹ. Khoản này bao gồm 150 triệu USD chi phí thôi việc cho nhân viên và 850 triệu USD chi phí liên quan đến đóng cửa cửa hàng. Phần lớn chi phí sẽ phát sinh trong năm 2025.

Dự kiến cuối năm tài khóa, Starbucks vẫn còn gần 18.300 cửa hàng tại Bắc Mỹ (bao gồm cả công ty vận hành và nhượng quyền). Công ty cho biết sẽ trở lại mở rộng mạng lưới từ năm 2026.

Nguyên nhân: Doanh số lao dốc, cạnh tranh gay gắt

Starbucks đang đối mặt với tình trạng doanh số sụt giảm 6 quý liên tiếp tại thị trường lớn nhất của mình, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu.

CEO Niccol trong thư gửi nhân viên đã viết: “Chúng tôi cần củng cố những gì đang phát huy hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm. Tôi tin rằng các bước đi này là cần thiết để xây dựng một Starbucks tốt hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn”.

Tháng 7 vừa qua, công ty đã công bố khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay vào nhân sự và tiêu chuẩn vận hành, gọi là “Green Apron Service”, với giá trị hơn 500 triệu USD cho quỹ lương tại các cửa hàng thuộc sở hữu công ty trong năm tới.

Tập trung vào trải nghiệm khách hàng

Theo Starbucks, công ty sẽ ưu tiên đầu tư gần gũi hơn với cửa hàng và khách hàng, với mục tiêu đưa quán cà phê trở lại đúng vai trò “không gian thứ ba” – nơi khách hàng có thể thư giãn ngoài nhà và văn phòng.

Các quán đóng cửa sẽ được đánh giá là không đáp ứng được kỳ vọng về môi trường phục vụ hoặc không có triển vọng tài chính. Các nhân viên pha chế tại những cửa hàng này sẽ được chuyển sang cơ sở gần đó hoặc nhận gói trợ cấp thôi việc.

Liên đoàn Starbucks Workers United – đại diện cho 12.000 nhân viên tại hơn 650 cửa hàng – cho biết họ sẽ yêu cầu công ty tiến hành thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị ảnh hưởng.

Giá cổ phiếu và động thái nhân sự cấp cao

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Starbucks giảm chưa đến 1% trong phiên giao dịch chiều cùng ngày. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu đã mất hơn 8%.

Ngoài các thay đổi về hoạt động, CEO Niccol cũng đưa ra quy định mới, yêu cầu nhân viên văn phòng quay lại làm việc trực tiếp 4 ngày/tuần từ tháng tới. Ông đồng thời bổ sung nhiều lãnh đạo cấp cao từng gắn bó với mình ở Chipotle và Yum Brands, trong đó có CFO Cathy Smith, Giám đốc Thương hiệu Toàn cầu Tressie Lieberman và COO Mike Grams.