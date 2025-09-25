Hải Phòng: Xử phạt 3 công ty vi phạm việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường

Cụ thể ngày 18/8/2025, CAP Hưng Đạo tham mưu UBND phường Hưng Đạo kiểm tra Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam, ở số 260 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo phát hiện Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam không có kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, vi phạm điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP. UBND phường Hưng Đạo đã phạt Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam 55 triệu đồng.

3 công ty vi phạm việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường ở địa bàn phường Hưng Đạo. Ảnh CAHP.

Tiếp theo, trong ngày 21/8/2025, qua kiến nghị của quần chúng nhân dân về việc một số cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, Công an phường Hưng Đạo phát hiện 2 đơn vị gồm: Công ty TNHH gia công khuôn mẫu Hồng Lợi và Công ty TNHH khuôn mẫu Đại Khánh, cùng ở Khu Trại gà, TDP Phấn Dũng, phường Hưng Đạo có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Hai công ty trên đều không có đăng ký bảo vệ môi trường vi phạm điểm b khoản 1 điều 14, Nghị định 45/2022/NĐ-CP. UBND phường Hưng Đạo đã phạt Công ty TNHH gia công khuôn mẫu Hồng Lợi, Công ty TNHH khuôn mẫu Đại Khánh cùng mức phạt 8 triệu đồng.