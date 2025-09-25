Hải Phòng: Xử phạt 3 công ty vi phạm việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường
Nguyễn Đại
25/09/2025 3:04 PM (GMT+7)
Công an phường Hưng Đạo (Hải Phòng) phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 3 vụ việc vi phạm việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường.
Cụ thể ngày 18/8/2025, CAP Hưng Đạo tham mưu UBND phường Hưng Đạo kiểm tra Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam, ở số 260 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo phát hiện Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam không có kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, vi phạm điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP. UBND phường Hưng Đạo đã phạt Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam 55 triệu đồng.
Tiếp theo, trong ngày 21/8/2025, qua kiến nghị của quần chúng nhân dân về việc một số cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, Công an phường Hưng Đạo phát hiện 2 đơn vị gồm: Công ty TNHH gia công khuôn mẫu Hồng Lợi và Công ty TNHH khuôn mẫu Đại Khánh, cùng ở Khu Trại gà, TDP Phấn Dũng, phường Hưng Đạo có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.
Hai công ty trên đều không có đăng ký bảo vệ môi trường vi phạm điểm b khoản 1 điều 14, Nghị định 45/2022/NĐ-CP. UBND phường Hưng Đạo đã phạt Công ty TNHH gia công khuôn mẫu Hồng Lợi, Công ty TNHH khuôn mẫu Đại Khánh cùng mức phạt 8 triệu đồng.
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo tháo gỡ dự án Hạ Long xanh
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có những chỉ đạo để tháo gỡ dự án Hạ Long xanh của tập đoàn Vingroup tại cuộc họp giao ban thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Đoàn kết, đổi mới và bứt phá mạnh mẽ
Sáng 1/10, Hội Nông dân xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự Đại hội có 128 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 5.105 cán bộ, hội viên nông dân thuộc 74 chi hội trên địa bàn xã.
Quảng Ninh: Bà Phùng Thị Ngọc Hà được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Triều nhiệm kỳ 2025 – 2030
Hội Nông dân phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đông Triều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quảng Ninh: Tối ưu 2 tuyến du lịch thủy - bộ, thu hút hàng vạn du khách mỗi tháng
Sau khi được mở lại vào cuối năm 2024, tuyến du lịch tàu biển quốc tế Bắc Hải (Trung Quốc) - Hạ Long (Quảng Ninh) đã liên tục thu hút khách du lịch từ quốc gia này.
Thanh niên sinh năm 1999 may mắn được Công an Hải phòng cứu khi nhảy cầu Bính tự tử
Công an Hải Phòng vừa cứu sống Đ.N.M, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng khi thanh niên này nhảy cầu Bính tự tử.
Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1000 tỷ đồng tại Quảng Ninh
Dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất ký hiệu OXH-01 thuộc khu đô thị ở các phường Cao Xanh và Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) có tổng mức đầu tư khoảng 968 tỷ đồng.