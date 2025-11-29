Bữa cơm tối 120 nghìn: Gỏi gà xé bắp cải, đậu phụ rán tẩm hành
Hương Phố
29/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một mâm cơm đảm bảo “ngon - gọn - mát”: gỏi gà xé bắp cải chua ngọt giòn tươi, đậu phụ rán tẩm hành béo bùi, canh rau má tôm đất thanh nhẹ và ổi tráng miệng. Sắp xếp việc hợp lý, nấu gọn 35–40 phút, ngân sách quanh 120.000 đồng/4 người.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng - 10. 000 đồng
2. Gỏi gà xé bắp cải - 55.000 đồng
3. Đậu phụ rán tẩm hành - 15.000 đồng
4. Canh rau má tôm đất - 30.000 đồng
5. Tráng miệng: Ổi - 10.000 đồng
Cách thực hiện
Sơ chế
Luộc/ủ ức gà: Nồi nước + nhúm muối + vài lát gừng; cho ức gà vào, sôi 1–2’, tắt bếp đậy nắp 12–15’ cho chín mềm.
Rau – củ: Bắp cải bào mỏng; cà rốt bào sợi; hành tây thái mỏng ngâm đá 5’ cho bớt hăng; rau răm/húng rửa ráo.
Rau má nhặt rửa, để thật ráo. Tôm đất ngâm nước ấm 10’ cho mềm, vắt ráo.
Nước trộn gỏi: 3 nước : 1 đường : 1 mắm : 1 chanh/giấm + tỏi ớt băm; khuấy tan đường trước rồi thêm mắm, chanh.
1. Đậu phụ rán tẩm hành
Đậu thấm khô, rán vàng hai mặt lửa vừa
Phi nóng 2 thìa dầu với đầu hành, tắt bếp, cho lá hành + 1/2 thìa mắm; rưới lên đậu khi còn nóng để thấm mà không ỉu.
2. Canh rau má tôm đất
Phi hành tím, cho tôm đất vào xào thơm 1’.
Đổ 1–1,2 lít nước sôi, sôi bùng hớt bọt, nêm rất nhẹ muối.
Cho rau má vào 30–45 giây là tắt; nhỏ vài giọt mắm lúc tắt bếp cho dậy mùi. (Rau má nấu quá sẽ đắng và xạm màu.)
3. Gỏi gà xé bắp cải
Xé gà khi còn ấm, trộn sơ với 1–2 thìa nước trộn cho thấm.
Trộn bắp cải + cà rốt + hành tây + rau thơm với phần nước trộn còn lại, đảo nhẹ tay; cho gà xé vào trộn đều; nếm lại chua–ngọt–mặn. Rắc đậu phộng/mè rang trước khi dọn.
Mẹo nhỏ giúp đảm bảo mức giá 120 nghìn
Ức gà ủ nóng (tắt bếp – đậy nắp) thay vì đun sôi liên tục để thịt mềm mọng, không khô bở.
Bắp cải và hành tây để thật ráo, trộn sát giờ ăn để gỏi giòn, không chảy nước.
Đậu rán ngon ở chảo nóng – ít dầu – lật một lần; rưới mỡ hành sau khi rán.
Canh rau má nêm nhạt – thanh, chỉ nhỏ mắm lúc tắt bếp để nước trong và thơm.
Trong khoảng giá 120 nghìn đồng, mâm cơm bữa tối đem lại đúng tinh thần “chuẩn cơm vợ nấu”. Chìa khóa nằm ở ức gà ủ nóng để mềm mọng, gỏi trộn sát giờ cho rau giòn, đậu rưới mỡ hành khi còn nóng và rau má chỉ chín tới. Đơn giản nhưng chỉn chu, đủ chất mà không ngán, một bữa tối dễ thương để cả nhà ngồi lại kể nhau nghe chuyện ngày dài.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gỏi gà xé bắp cải, đậu phụ rán tẩm hành
Một mâm cơm đảm bảo “ngon - gọn - mát”: gỏi gà xé bắp cải chua ngọt giòn tươi, đậu phụ rán tẩm hành béo bùi, canh rau má tôm đất thanh nhẹ và ổi tráng miệng. Sắp xếp việc hợp lý, nấu gọn 35–40 phút, ngân sách quanh 120.000 đồng/4 người.
Robot Trung Quốc bùng nổ, áp đảo thế giới, máy hút bụi biết nhặt cả… tất chân
Đầu tháng này, một kỹ sư của hãng xe điện Xpeng đã "mổ xẻ" robot hình người mới của công ty để bác bỏ tin đồn trên mạng rằng "sinh vật giống người" đó thực chất là… người thật.
Lịch sử bất ngờ của lễ hội mua sắm Black Friday
Đối với nhiều người, Ngày Thứ Sáu Đen tối - Black Friday - được coi là ngày chính thức khởi đầu mùa mua sắm lễ hội. Năm 2025 Black Friday rơi vào ngày 28/11. Trước đây ngày này thường được gọi là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm tại các trung tâm thương mại, nhưng gần đây thương mại điện tử đang bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ cả về doanh số lẫn sức ảnh hưởng.
Từ vụ khăn lau mặt ở Trung Quốc: Nhìn lại thị trường khăn ướt tràn lan trên TMĐT tại Việt Nam
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa công bố kết quả kiểm nghiệm 21/23 mẫu khăn lau mặt bán chạy trên các sàn thương mại điện tử có dư tồn hóa chất carbon disulfide đã gây lo ngại lớn trong dư luận nước này. Tại Việt Nam, hàng loại khăn ướt, khăn tẩy trang đang được bán tràn lan trên TMĐT và mạng xã hội lẫn lộn hàng thật hàng giả cũng đang trở thành mối lo lớn cho người tiêu dùng.
Muji đổi chiến lược: “Bản địa hóa” để tăng trưởng, chọn Bangkok và TP.HCM làm tâm điểm
Nhà bán lẻ Nhật Bản Muji đang đẩy sâu hơn dấu ấn thiết kế tối giản đặc trưng của mình vào Đông Nam Á bằng việc khai trương các cửa hàng flagship tại Thái Lan và Việt Nam vào thứ Sáu 28/11, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm được điều chỉnh theo thị hiếu địa phương, từ quần áo đến đồ ăn vặt.
Các chuỗi bán lẻ Mỹ mở chiến dịch sinh tồn mùa lễ hội
Các chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ đang tung ra những chiến lược mạnh mẽ trong mùa mua sắm năm nay, nỗ lực nổi bật giữa đám đông và thu hút người tiêu dùng đang thận trọng.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gỏi gà xé bắp cải, đậu phụ rán tẩm hành
Robot Trung Quốc bùng nổ, áp đảo thế giới, máy hút bụi biết nhặt cả… tất chân
Lịch sử bất ngờ của lễ hội mua sắm Black Friday
Đối với nhiều người, Ngày Thứ Sáu Đen tối - Black Friday - được coi là ngày chính thức khởi đầu mùa mua sắm lễ hội. Năm 2025 Black Friday rơi vào ngày 28/11. Trước đây ngày này thường được gọi là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm tại các trung tâm thương mại, nhưng gần đây thương mại điện tử đang bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ cả về doanh số lẫn sức ảnh hưởng.
Từ vụ khăn lau mặt ở Trung Quốc: Nhìn lại thị trường khăn ướt tràn lan trên TMĐT tại Việt Nam
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa công bố kết quả kiểm nghiệm 21/23 mẫu khăn lau mặt bán chạy trên các sàn thương mại điện tử có dư tồn hóa chất carbon disulfide đã gây lo ngại lớn trong dư luận nước này. Tại Việt Nam, hàng loại khăn ướt, khăn tẩy trang đang được bán tràn lan trên TMĐT và mạng xã hội lẫn lộn hàng thật hàng giả cũng đang trở thành mối lo lớn cho người tiêu dùng.