Bữa cơm tối 120 nghìn: Gỏi gà xé bắp cải, đậu phụ rán tẩm hành

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng - 10. 000 đồng

2. Gỏi gà xé bắp cải - 55.000 đồng

3. Đậu phụ rán tẩm hành - 15.000 đồng

4. Canh rau má tôm đất - 30.000 đồng

5. Tráng miệng: Ổi - 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế

Luộc/ủ ức gà: Nồi nước + nhúm muối + vài lát gừng; cho ức gà vào, sôi 1–2’, tắt bếp đậy nắp 12–15’ cho chín mềm.

Rau – củ: Bắp cải bào mỏng; cà rốt bào sợi; hành tây thái mỏng ngâm đá 5’ cho bớt hăng; rau răm/húng rửa ráo.

Rau má nhặt rửa, để thật ráo. Tôm đất ngâm nước ấm 10’ cho mềm, vắt ráo.

Nước trộn gỏi: 3 nước : 1 đường : 1 mắm : 1 chanh/giấm + tỏi ớt băm; khuấy tan đường trước rồi thêm mắm, chanh.

1. Đậu phụ rán tẩm hành

Đậu thấm khô, rán vàng hai mặt lửa vừa

Phi nóng 2 thìa dầu với đầu hành, tắt bếp, cho lá hành + 1/2 thìa mắm; rưới lên đậu khi còn nóng để thấm mà không ỉu.

2. Canh rau má tôm đất

Phi hành tím, cho tôm đất vào xào thơm 1’.

Đổ 1–1,2 lít nước sôi, sôi bùng hớt bọt, nêm rất nhẹ muối.

Cho rau má vào 30–45 giây là tắt; nhỏ vài giọt mắm lúc tắt bếp cho dậy mùi. (Rau má nấu quá sẽ đắng và xạm màu.)

3. Gỏi gà xé bắp cải

Xé gà khi còn ấm, trộn sơ với 1–2 thìa nước trộn cho thấm.

Trộn bắp cải + cà rốt + hành tây + rau thơm với phần nước trộn còn lại, đảo nhẹ tay; cho gà xé vào trộn đều; nếm lại chua–ngọt–mặn. Rắc đậu phộng/mè rang trước khi dọn.

Mẹo nhỏ giúp đảm bảo mức giá 120 nghìn

Ức gà ủ nóng (tắt bếp – đậy nắp) thay vì đun sôi liên tục để thịt mềm mọng, không khô bở.

Bắp cải và hành tây để thật ráo, trộn sát giờ ăn để gỏi giòn, không chảy nước.

Đậu rán ngon ở chảo nóng – ít dầu – lật một lần; rưới mỡ hành sau khi rán.

Canh rau má nêm nhạt – thanh, chỉ nhỏ mắm lúc tắt bếp để nước trong và thơm.

Trong khoảng giá 120 nghìn đồng, mâm cơm bữa tối đem lại đúng tinh thần “chuẩn cơm vợ nấu”. Chìa khóa nằm ở ức gà ủ nóng để mềm mọng, gỏi trộn sát giờ cho rau giòn, đậu rưới mỡ hành khi còn nóng và rau má chỉ chín tới. Đơn giản nhưng chỉn chu, đủ chất mà không ngán, một bữa tối dễ thương để cả nhà ngồi lại kể nhau nghe chuyện ngày dài.