Đà Nẵng ký kết hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance
Lam Hàn
25/09/2025 1:01 PM (GMT+7)
Đà Nẵng ký kết hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.
Ngày 25/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đang có chuyến làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.
Tại buổi làm việc với ông Richard Teng - Tổng Giám đốc Binance (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã mời ông Richard Teng -Tổng Giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng Giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Ông Richard Teng khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế từ mô hình Abu Dhabi.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Binance về phát triển công nghệ blockchain và tài sản số dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình.
Được biết, Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 350 loại tiền điện tử. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2017, hiện có khoảng 90 triệu người dùng trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 76 tỷ USD. Binance cung cấp dịch vụ cho người dùng tại hơn 180 quốc gia.
