Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho các Giám đốc sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công
Lam Hàn
22/09/2025 7:54 PM (GMT+7)
Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho loạt Giám đốc Sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.
Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.
Theo đó, ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố (có bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương có mục tiêu - vốn tính điểm), dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.
Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án không có cấu phần xây dựng.
Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho loạt Giám đốc sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công. Ảnh: UBND TP Đà Nẵng
Về ủy quyền quyết định đầu tư: Giám đốc các Sở Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất) thuộc lĩnh vực, phạm vi đơn vị mình quản lý.
Cùng với đó, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 2 tỷ đồng do mình và các đơn vị trực thuộc quản lý.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố quyết định đầu tư các dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng thuộc phạm vi, lĩnh vực, chuyên ngành quản lý.
Giám đốc Sở Tài chính quyết định đầu tư các dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng,
Về ủy quyền trong công tác quyết toán vốn đầu tư: Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án nhóm C do Chủ tịch UBND thành phố và người được ủy quyền theo quy định phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm dự án do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố nhận bàn giao từ quận, huyện) và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý thực hiện.
Quyết định nêu rõ, thời hạn ủy quyền được áp dụng từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.
